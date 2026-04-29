سلطان مندش يواصل التألق بدعم جماهيري في الهلال

على الرغم من قلة مشاركته، يظهر سلطان مندش مستوىً فنيًا عاليًا مع الهلال، ويحظى بدعم كبير من الجماهير، مع طموح كبير لتحقيق البطولات المحلية.

واصل نجم خط وسط فريق الهلال السعودي، سلطان مندش ، إظهار قدراته العالية والتألق اللافت، حتى مع مشاركته المحدودة في لقاء ضمك ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورغم أن مدة مشاركته لم تتجاوز دقائق معدودة، إلا أنه ترك انطباعًا إيجابيًا لدى المتابعين والجهاز الفني للفريق، مما يؤكد على موهبته وقيمته الفنية التي أضافت الكثير للفريق في الفترة القصيرة التي لعب فيها. وقد شهدت المباراة دعمًا جماهيريًا كبيرًا للاعب، حيث عبرت جماهير الهلال عن ثقتها في قدراته وحرصها على رؤيته يساهم في تحقيق الانتصارات مع الفريق. هذا الدعم المعنوي يمثل دافعًا إضافيًا للاعب لتقديم أفضل ما لديه في التدريبات والمباريات القادمة.

ويسعى سلطان مندش، منذ انضمامه إلى صفوف الهلال، إلى تحقيق الإنجازات والبطولات مع الفريق، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف النادي الطموحة. ويتطلع اللاعب إلى المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وكذلك كأس الملك الموقر، مؤكدًا على رغبته في حصد اللقبين المحليين وإسعاد جماهير الهلال الوفية. ويعلم مندش أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل الجاد والمثابرة والالتزام بتعليمات المدرب، بالإضافة إلى التعاون والتكامل مع زملائه في الفريق. وهو على استعداد تام لبذل قصارى جهده لتحقيق هذه الغايات.

كما يدرك اللاعب أهمية الاستفادة من الفرص التي تتاح له في المباريات، وتحويلها إلى أداء متميز يساهم في تحقيق الفوز للفريق. يُذكر أن نادي الهلال قد أتم التعاقد مع سلطان مندش في العاشر من يناير الماضي، بعقد يمتد لمدة عامين ونصف، قادمًا من نادي التعاون. وقد كان هذا التعاقد بمثابة إضافة قوية لخط وسط الهلال، حيث يتمتع مندش بمهارات عالية وقدرة على التحكم في إيقاع اللعب، بالإضافة إلى رؤيته الثاقبة وقدرته على صناعة الفرص لزملائه.

ومن المتوقع أن يلعب مندش دورًا هامًا في خطط المدرب المستقبلية، وأن يكون أحد الركائز الأساسية في الفريق الهلالي. ويعتبر انضمام مندش إلى الهلال خطوة مهمة في مسيرته الكروية، حيث يمثل له فرصة للعب في نادٍ كبير وطموح، والمنافسة على أعلى المستويات. ويتطلع اللاعب إلى تحقيق النجاح مع الهلال، وإثبات قدراته كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري السعودي





