سلام: حزب الله مطالب بالإسراع في دعم مفاوضات واشنطن

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حزب الله يجب أن يدعم المفاوضات الجارية في واشنطن بسرعة، مشددا على حصر السلاح بيد الدولة ورفض التفاوض بالنيابة عن لبنان.

أكد رئيس الحكومة ال لبنان ية نواف سلام في مقابلة خاصة مع وكالة رويترز أن حزب الله مطالب بأن يكون أسرع من الحكومة أو على الأقل بنفس السرعة في دعم ال مفاوضات الجارية في واشنطن برعاية أمريكية، والتي من المقرر استئنافها في الثاني والعشرين من حزيران الجاري.

وشدد سلام على أن لبنان يتفاوض بصفته دولة مستقلة ولا يحق لأي طرف آخر التفاوض باسمه، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وعودة مئات آلاف النازحين إلى قراهم وبلداتهم تحت إشراف الجيش اللبناني. وفي تعليقه على موقف حزب الله من هذه المفاوضات، أوضح سلام أن الحزب أبدى تحفظات علنية على العملية التفاوضية، إلا أن الحكومة تبقي قنوات التواصل مفتوحة معه.

وأضاف أن المطلوب من حزب الله هو الالتزام بتنفيذ التزاماته فقط، لا سيما تلك المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدا أن ذلك ليس مطلبا إسرائيليا بل هو التزام وطني منصوص عليه في اتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة. واستخدم سلام تعبيرا دارجا قائلا: فلنخلص من هذه التجليطة، في إشارة إلى تعقيدات الملف الأمني. وعلى الصعيد الإقليمي، أقر سلام بتأثر لبنان بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه شدد على أن بيروت ستظل متمسكة بسيادتها في اتخاذ القرارات.

وأعرب عن ثقته بأن أي اتفاق على مستوى المنطقة سينعكس إيجابا على لبنان. كما رفض الانتقادات التي وجهت للوساطة الأمريكية، داعيا إلى إعطاء الوسيط فرصة لإنجاز مهمته بدلا من الانخراط فيما وصفه بالثرثرة السياسية. من جهته، واصل حزب الله رفض خطة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في واشنطن، ووصف أمينه العام نعيم قاسم المفاوضات بأنها مخزية واعتبر أن الخطة الأمريكية تمثل خارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي.

في المقابل، أكد سلام أن جنوب لبنان يفترض أن يكون منطقة خالية من السلاح وفق التفاهمات القائمة، مشددا على أن الحفاظ على البيئة الجنوبية من المآسي يتطلب من حزب الله الوفاء بالتزاماته دون أي مزيد من المطالب





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