سقوط النصر في نهائي آسيا 2 وتفوق التكتيك الألماني على أحلام رونالدو

خسارة مريرة للنصر السعودي أمام غامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2 بالرياض، وسط تراجع حاد في مستوى كريستيانو رونالدو وتألق المدرسة التدريبية الألمانية في القارة.

اصطدمت طموحات نادي النصر السعودي في القارة الآسيوية مجدداً بجدار من الخيبة والمرارة، بعدما تجرع الفريق كأس الهزيمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام فريق غامبا أوساكا الياباني بنتيجة هدف دون رد.

هذه الليلة لم تكن مجرد خسارة لمباراة واحدة، بل بدت وكأنها فصل جديد ومؤلم في سلسلة من الإخفاقات القارية التي تلاحق الفريق حين يلعب على أرضه في العاصمة الرياض. وبذلك، يكون النصر قد خسر ثالث نهائي آسيوي يخوضه في الرياض من أصل خمس نهائيات قارية في تاريخه، ليعيد للأذهان ذكريات السقوط القاسي أمام نيسان عام 1992 بنتيجة إجمالية ثقيلة بلغت ستة أهداف مقابل هدف واحد في نهائي كأس الكؤوس، ثم خسارة نهائي دوري أبطال آسيا عام 1995 أمام إيلهوا تشونما بهدف نظيف، ليتكرر السيناريو ذاته أمام الفريق الياباني في ليلة غابت فيها الفرحة عن جماهير العالمي.

دخل النصر هذه المواجهة المصيرية وهو يحمل على كاهله أعباء موسم طويل وشاق، اتسم بالتقلبات الفنية والبدنية، مما أدى إلى حالة من الاستنزاف الواضح التي انعكست على الأداء الذهني للاعبين فوق المستطيل الأخضر. ورغم أن النصر فرض سيطرته الميدانية وكان الأكثر استحواذاً على الكرة والأكثر وصولاً إلى مناطق الخطر، إلا أن التوتر كان سيد الموقف.

ظهر اللاعبون في حالة من العجلة والارتباك، وأضاعوا فرصاً محققة كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة وإنهاء المعاناة مبكراً، لكن غياب الهدوء والثقة في اللمسات الأخيرة جعل الوصول إلى المرمى مجرد عملية رقمية خالية من الحسم. في المقابل، قدم غامبا أوساكا درساً في الانضباط التكتيكي والبرود الأعصاب، حيث لعب الفريق الياباني بذكاء شديد، مستغلاً الحالة النفسية المهتزة للاعبي النصر، واعتمد على تنظيم دفاعي محكم وتعامل بذكاء مع الضغوط الجماهيرية الهائلة، مما جعلهم الطرف الأكثر قدرة على إدارة التفاصيل الصغيرة التي حسمت اللقب في النهاية.

أما على صعيد الأداء الفردي، فقد شهدت المباراة واحدة من أسوأ ليالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص النصر. بدا القائد التاريخي للفريق تائهاً وغير قادر على فرض إيقاعه المعتاد أو صناعة الفارق في اللحظات الحرجة التي كان الفريق في أمس الحاجة فيها لخبرته وقيادته.

وبحسب تقييمات منصة سوفا سكور العالمية، نال رونالدو أقل تقييم بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، حيث حصل على 6.0 فقط، وهو ما يعكس البطء الواضح في تحركاته وضعف تأثيره الهجومي الذي لم يمنح النصر أي حلول حقيقية لفك شفرات الدفاع الياباني. ومع مرور الوقت، تحولت سيطرة النصر إلى ضغط نفسي عكسي، بينما نجح الفريق الياباني في قتل ريتم المباراة واستغلال الفرصة المناسبة لتسجيل الهدف الذي حافظ عليه بكل ثقة حتى إطلاق صافرة النهاية، ليؤكد أن العقدة القارية للنصر في الرياض لا تزال قائمة.

وفي سياق متصل، برزت ظاهرة لافتة تتمثل في هيمنة المدربين الألمان على منصات التتويج في القارة الآسيوية. فقد أكد ينس ويسينغ، مدرب غامبا أوساكا، أن تأثير القبعة الألمانية بات ملموساً وبقوة في الساحة الكروية القارية. ولم يكن ويسينغ الوحيد في هذا المشهد، بل سبقه ماتياس يايسله الذي قاد الأهلي السعودي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي في جدة.

يمثل هذان المدربان جيلاً شاباً من المدرسة الألمانية، يايسله البالغ من العمر 38 عاماً، وويسينغ المولود في عام 1988، وكلاهما يحمل رؤية أوروبية حديثة تعتمد على الانضباط الصارم، التنظيم الدقيق، والضغط العالي، مع قدرة فائقة على إدارة التفاصيل الصغيرة في المباريات الكبرى. في الأهلي، نجح يايسله في بناء شخصية فريق قوية تعرف كيف تتجاوز اللحظات الصعبة وتحول الضغط إلى وقود للنجاح، وهو ما تجلى في الفوز على ماتشيدا زيلفيا في نهائي 2026، ليثبت أن الفكر التكتيكي الألماني هو المفتاح الحالي لتحقيق الأمجاد القارية في آسيا، بينما ظل النصر يبحث عن الهدوء المفقود للهروب من لعنة النهائيات في الرياض





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النصر السعودي غامبا أوساكا كريستيانو رونالدو دوري أبطال آسيا 2 الكرة الآسيوية

United States Latest News, United States Headlines