سقوط كاميرا "سبايدر كام" في مباراة ودية يثير مخاوف سلامة قبل كأس العالم 2026

سقطت كاميرا تصوير جوية من نوع "سبايدر كام" خلال مباراة ودية بين المجر وكازاخستان، مما أثار تساؤلات حول معايير السلامة قبل كأس العالم 2026. الحادثة التي وقعت في ديبريتسن أسفرت عن تصاعد الدخان وسقوط الكاميرا من ارتفاع 20 مترًا دون إصابات.

شهدت المباراة الودية بين منتخبي المجر وكازاخستان حادثة غريبة هزت الأوساط الرياضية، حيث سقطت كاميرا تصوير جوية من نوع " سبايدر كام " أثناء تغطيتها اللقاء في ملعب مدينة ديبريتسن المجرية.

الحادثة التي وقعت قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2026 أثارت تساؤلات حادة حول معايير السلامة لهذه التقنيات الحديثة المستخدمة في البث التلفزيوني الرياضي. وفقًا للتقارير الإعلامية، تصاعد الدخان فجأة من الكاميرا المعلقة بأربعة كابلات وهي تحلق على ارتفاع يزيد عن 20 مترًا فوق أرضية الملعب، قبل أن تهوي بشكل مفاجئ وسط ذهول الجماهير واللاعبين. سقطت الكاميرا على مسافة تقدر بنحو مترين فقط من أحد المصورين المتواجدين قرب خط التماس، مما حال دون وقوع كارثة إنسانية.

وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة الانهيار بعد ظهور أعطال واضحة تمثلت في انبعاث الدخان من الكاميرا أثناء تحليقها. وبحسب المصادر، لم يلحظ حكم المباراة الحادثة في البداية، واستمر اللعب لدقائق قبل أن يتم إيقاف المباراة مؤقتًا لإزالة الحطام من أرضية الملعب والتأكد من سلامة الجميع. ولحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات بين اللاعبين أو الطواقم الفنية أو الإعلامية أو الجماهير.

كاميرا "سبايدر كام" تعد من أحدث وسائل النقل التلفزيوني، وتعتمد على منصة متحركة تتصل بأربعة كابلات عالية المتانة يتم التحكم بها إلكترونيًا، مما يوفر لقطات جوية متحركة وثابتة لا يمكن تحقيقها بالطرق التقليدية. هذه التقنية تستخدم على نطاق واسع في البطولات العالمية، لكن الحادثة الأخيرة أثارت مخاوف جدية حول احتمال تكرارها خلال كأس العالم 2026، حيث يتوقع تواجد جماهيري هائل.

وقد طرحت الواقعة تساؤلات حول أسباب الخلل الفني الذي أدى إلى تعطل الكاميرا، وما إذا كانت هناك حاجة لمراجعة أنظمة الفحص والصيانة الدورية، بالإضافة إلى تطوير إجراءات الطوارئ الخاصة بهذه المعدات. من المتوقع أن تدفع الحادثة الجهات المنظمة مثل الفيفا وشركات البث التلفزيوني إلى إجراء مراجعات فنية دقيقة للمنظومة المستخدمة، لضمان أعلى مستويات الأمان وتجنب أي حوادث مشابهة مستقبلًا.

هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية موازنة التطور التكنولوجي في المجال الرياضي مع متطلبات السلامة، خاصة مع ازدياد الاعتماد على التقنيات الجوية والمعدات المتطورة داخل الملاعب. ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية، إلا أنها تمثل جرس إنذار للجهات المعنية لإعادة النظر في بروتوكولات التشغيل والصيانة والطوارئ. ومن شأن هذه الحادثة أن تعزز الوعي بضرورة تطوير معايير السلامة لمواكبة الابتكارات التقنية، مما يضمن استمرار المتعة البصرية للجماهير دون المساس بسلامة المشاركين أو الحضور





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