أظهرت بيانات بحرية أن سفينتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال. وأفادت بيانات من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر أن سفينتين عملاقتين وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق هذا الأسبوع بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال على متنها، وتتجه حاليا إلى الهند والصين.

وتنضم تلك السفن إلى سلسلة ناقلات غادرت الخليج هذا الشهر، رغم أن حركة شحن النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال محدودة بصورة عامة. والسفينة الأولى هي الناقلة العملاقة "إيجل فيراكروز" المحملة بمليوني برميل من النفط الخام، والتي شُحنت من السعودية أواخر فبراير، في طريقها إلى ميناء تشوانتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، ومن المتوقع وصولها إلى مصفاة شركة سينوكيم في 16 يونيو.

والثانية هي الناقلة العملاقة "نيسوس كيروس"، التي تحمل نحو 1.8 مليون برميل من مزيج داس الإماراتي، متجهة إلى ميناء فيساكاباتنام الهندي، ومن المتوقع وصولها في 3 يونيو، حيث توجد مصفاة تابعة لشركة هندوستان بتروليوم. وأظهرت بيانات كبلر أن الناقلتين العملاقتين خرجتا من المضيق يوم الثلاثاء، بينما غادرت الناقلة "هوا لين وان" التي ترفع العلم الصيني وتشغلها مجموعة كوسكو شحن المضيق يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تصل "هوا لين وان" إلى ميناء هويتشو في مقاطعة قوانغدونغ في 12 يونيو، وكانت محملة بشحنات نافثا من الكويت منذ مارس. وبشكل منفصل، سجلت بيانات كبلر وبورصات لندن أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم الأشطان" شوهدت آخر مرة فارغة قبالة سواحل الإمارات في الأول من مايو، ثم ظهرت مجددا في بيانات تتبع السفن بتاريخ 27 مايو محملة بشحنة من جزيرة داس، وهي الآن قبالة سواحل عمان متجهة شرقا إلى الهند.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الخميس، أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس. والولايات المتحدة تدرج "هيئة مضيق الخليج الفارسي" الإيرانية على قائمة عقوبات جديدة أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أضافت "هيئة مضيق الخليج الفارسي" التابعة لإيران إلى قائمة عقوبات خاصة، في خطوة تهدف لتضييق الخناق على طهران بشأن تنظيم مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت الأخيرة السيطرة على مضيق هرمز، مشددا على أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليه





مضيق هرمز، سفن، شحن، نفط، غاز طبيعي مسال، إيران

