سفير خادم الحرمين يتفقد مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ويؤكد على أهميتها

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا صالة مبادرة طريق مكة في مطار جاكرتا، مشيدًا بالجهود المبذولة لتسهيل رحلة الحجاج. المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للحجاج من الدول المستفيدة، بدءًا من إنهاء الإجراءات في بلدانهم وصولًا إلى مقار إقامتهم في المملكة.

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا ، الأستاذ فيصل بن عبد الله العامودي، على أهمية مبادرة طريق مكة ودورها المحوري في تسهيل رحلة الحج اج وتوفير تجربة سلسة ومريحة لهم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للصالة المخصصة للمبادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، بحضور معالي وزير الحج والعمرة الإندونيسي الدكتور محمد عرفان يوسف، ومعالي وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل السيدة عارفة خيري. وقد أشاد السفير العامودي بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل المبادرة، مثنيًا على الخدمات المتميزة التي يقدمونها لحجاج بيت الله الحرام المستفيدين من هذه المبادرة الهامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في رحلتهم الروحانية. تعتبر مبادرة طريق مكة، التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، نموذجًا فريدًا في تقديم الخدمات المتكاملة للحجاج. حيث تهدف المبادرة إلى استقبال الحجاج في بلدانهم، وإنجاز جميع الإجراءات اللازمة قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.

وتشمل هذه الإجراءات أخذ الخصائص الحيوية، وإصدار تأشيرات الحج إلكترونيًا، وإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بالإضافة إلى التحقق من الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة. وتضمن المبادرة أيضًا توفير وسائل نقل مريحة وآمنة للحجاج من المطار إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع ضمان وصول أمتعتهم إليهم في الوقت المناسب.

وقد استفاد من المبادرة منذ إطلاقها في عام 2017 وحتى الآن أكثر من مليون ومائة وأربعة وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعين حاجًا، مما يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها وتلبية تطلعات ضيوف الرحمن. وتشمل منظومة مبادرة طريق مكة العديد من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلى الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ويعكس هذا التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة التزام المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم لأداء مناسك الحج. كما أن مبادرة طريق مكة ليست مجرد تسهيل للإجراءات، بل هي تعبير عن الاهتمام والرعاية التي توليها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، وحرصها على جعل رحلتهم الروحانية تجربة لا تُنسى. وتستمر المبادرة في التطور والتحسين، بهدف تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة في المستقبل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

والبريد السعودي (سبل) جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، حيث يساهم في تسهيل حركة الأمتعة وتوصيلها بكفاءة عالية. وتعمل المبادرة حاليًا في عشر دول حول العالم، وتسعى إلى التوسع لتشمل المزيد من الدول في المستقبل





طريق مكة الحج إندونيسيا سفير خادم الحرمين البريد السعودي (سبل)

