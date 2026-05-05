سفير خادم الحرمين الشريفين يتفقد مبادرة طريق مكة في كوت ديفوار

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار أبيدجان الدولي، مؤكدًا على حرص المملكة على تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم. وقد خدمت المبادرة حتى الآن أكثر من 1.25 مليون حاج منذ عام 2017.

تفقّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار ، سعادة السيد سعد بن بخيت القثامي، الصالة المخصصة ل مبادرة طريق مكة في مطار أبيدجان الدولي، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات سفرهم.

تأتي هذه الجولة التفقدية ضمن جهود مستمرة لضمان سير المبادرة بسلاسة وفعالية، وتحقيق أهدافها المتمثلة في توفير تجربة حج ميسرة ومريحة للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. وقد اطلع السفير القثامي على سير العمل في الصالة، واطلع على الإجراءات المتبعة لإنهاء معاملات الحجاج، بدءًا من استقبالهم ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات والتأشيرات، وصولًا إلى ترميز الأمتعة وتجهيزها للنقل إلى المملكة العربية السعودية.

وأشاد السفير القثامي بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة في المبادرة، مثنيًا على التعاون والتنسيق بينها، والذي ساهم في تحقيق نجاح المبادرة وتقديم خدمات متميزة للحجاج. وأكد السفير القثامي على أن مبادرة طريق مكة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية بالحجاج والمعتمرين، وحرصها على توفير كافة التسهيلات اللازمة لهم لأداء مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة.

كما أعرب عن تقديره للدعم الكبير الذي تحظى به المبادرة من قبل وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى المشاركة، والذي ساهم في تطوير المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الدول والمطارات. وتعد مبادرة طريق مكة من أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، حيث تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للحجاج في بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرات ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات وترميز الأمتعة، وصولًا إلى توفير وسائل النقل والإقامة في المملكة العربية السعودية.

وقد حققت المبادرة نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها في عام 2017، حيث خدمت أكثر من مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف حاج حتى الآن. وتستمر المبادرة في التوسع والتطور، بهدف تقديم خدمات أفضل وأكثر تطورًا للحجاج في المستقبل. وتعتبر مبادرة طريق مكة نموذجًا يحتذى به في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، حيث تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والجهود البشرية لتقديم خدمات متميزة للحجاج، وتسهيل إجراءات سفرهم وأداء مناسكهم.

إن هذه المبادرة تعكس رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة في أن تصبح مركزًا عالميًا للحج والعمرة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم. وتؤكد على التزام المملكة العربية السعودية بتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة. إن مبادرة طريق مكة ليست مجرد مبادرة لتقديم الخدمات للحجاج، بل هي تعبير عن قيم المملكة العربية السعودية الأصيلة، وقيم الإسلام السمحة، التي تدعو إلى إكرام الضيف وتسهيل الأمور عليه.

إن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على أن تكون في طليعة الدول التي تقدم الخدمات للحجاج والمعتمرين، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في هذا المجال. وتؤكد على التزام المملكة العربية السعودية بتطوير خدمات الحج والعمرة باستمرار، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم. إن مبادرة طريق مكة هي دليل على أن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدًا في سبيل خدمة الحجاج والمعتمرين، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

إن هذه المبادرة هي فخر للمملكة العربية السعودية، وشاهد على اهتمامها بالحجاج والمعتمرين، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لهم





