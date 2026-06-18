سفير الشباب العربي يدعو لمواجهة خطاب الكراهية في اليوم الدولي لمكافحته

أكد محمد بن عايض الهاجري، سفير الشباب العربي لدول الخليج، أن خطاب الكراهية يمثل تحدياً عالمياً، داعياً الشباب إلى نشر التسامح ومواجهة التطرف رقمياً ومجتمعياً، ومشيداً بجهود السعودية ومركز كايسيد في تعزيز الحوار بين الثقافات.

في إطار الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية الذي أقرته الأمم المتحدة، أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن عايض الهاجري أن هذه المناسبة تمثل فرصة سانحة لتجديد الالتزام العالمي بقيم التسامح والاحترام المتبادل والحوار البناء، مشيرًا إلى أن خطاب الكراهية أصبح يشكل تهديدًا خطيرًا للنسيج الاجتماعي في مختلف ال مجتمع ات، خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح انتشارًا سريعًا للمعلومات المضللة والخطابات التحريضية.

وأوضح الهاجري في تصريح له أن هذه الظاهرة لا تقتصر على بلد معين أو ثقافة محددة، بل هي تحد عالمي يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والمؤسسات المدنية والشباب لمواجهتها بفعالية. وأضاف الهاجري أن تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر يعد أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمعات متماسكة قادرة على تجاوز الصراعات والتحديات، مشددًا على أن احترام التنوع الثقافي والديني والفكري ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو ضرورة إنمائية تساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار.

واستشهد بتجارب دولية عديدة أثبتت أن المجتمعات التي تتبنى الحوار كأداة لإدارة الخلافات هي الأكثر قدرة على تحقيق التطور والتنمية المستدامة. ودعا الهاجري إلى تكثيف البرامج التوعوية التي تستهدف الشباب بشكل خاص، لأنهم الفئة الأكثر تأثرًا بخطاب الكراهية رقميًا، وفي الوقت نفسه الأكثر قدرة على نشر رسائل إيجابية تؤدي إلى تغيير حقيقي في المجتمع.

وتوجه الهاجري بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على جهودها الرائدة في دعم قيم الاعتدال ونبذ التطرف، مشيدًا بدور مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) الذي يعمل على بناء جسور التواصل بين مختلف المكونات الثقافية والدينية. وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تولي أهمية كبرى لترسيخ ثقافة التعايش والحوار، من خلال العديد من المبادرات المحلية والدولية التي تساهم في نشر قيم السلام.

واختتم الهاجري تصريحه بتوجيه رسالة مباشرة إلى الشباب العربي، حاثًا إياهم على أن يكونوا سفراء للتسامح والمحبة في محيطهم الأسري والمدرسي والجامعي، وأيضًا على المنصات الرقمية التي تشكل ساحة معركة فكرية في العصر الحديث. وقال إن الكلمة تحمل مسؤولية كبيرة، فهي قد تكون شرارة لحروب أو جسرًا للسلام، داعيًا إلى استثمار طاقات الشباب في نشر خطاب إيجابي يعزز التماسك المجتمعي ويحترم كرامة الإنسان.

وأكد أن الحوار أقوى من الكراهية وأن التسامح يبقى أثره أكثر عمقًا من التعصب، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لبناء عالم يسوده الاحترام والتعايش





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