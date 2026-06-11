أفاد مراسل وكالة"نوفوستي" بأن سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الذين طلبوا لقاء نائب وزير الخارجية الروسي وصلوا إلى مقر الوزارة في موسكو.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق عن موافقته على طلب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لقاء نائبه والاستماع إلى طروحهم حول تسوية أوكرانيا. كما أفادت وكالة"بلومبرغ", في وقت سابق من اليوم بأن القيادات الأوروبية تعتزم خلال قمة مجموعة الـ 7 الحصول على دعم الرئيس الأمريكي ترامب لتنفيذ خططها بخصوص إطلاق مفاوضات حول أوكرانيا.

سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يصلون إلى مقر وزارة الخارجية الروسية (فيديو) أفاد مراسل وكالة"نوفوستي" بأن سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الذين طلبوا لقاء نائب وزير الخارجية الروسي وصلوا إلى مقر الوزارة في موسكو.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق عن موافقته على طلب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لقاء نائبه والاستماع إلى طروحهم حول تسوية أوكرانيا. أكد أنه"من المثير للاهتمام معرفة كيف سيتمكن هؤلاء الدبلوماسيون من طرح أي رؤى قد تقود إلى أفكار بناءة أو تقدم حلولا واقعية للأزمة، بعدما تفوه به قادتهم من عبارات مسيئة لروسيا، وانحدروا إلى مستوى الإهانات الشخصية مرارا".

كما أفادت وكالة"بلومبرغ", في وقت سابق من اليوم بأن القيادات الأوروبية تعتزم خلال قمة مجموعة الـ 7 الحصول على دعم الرئيس الأمريكي ترامب لتنفيذ خططها بخصوص إطلاق مفاوضات حول أوكرانيا. بلومبرغ: الأوروبيون يسعون لدعم ترامب لمفاوضات أوكرانيا بمشاركة روسيا أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن القيادات الأوروبية تعتزم خلال قمة مجموعة الـ 7 الحصول على دعم الرئيس الأمريكي ترامب لتنفيذ خططها بخصوص إطلاق مفاوضات حول أوكرانيا.

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موافقته على طلب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لقاء نائبه والاستماع إلى طروحهم حول تسوية أوكرانيا،"علّهم يقترحون شيئا يحظى بالاهتمام"





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