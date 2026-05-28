سفارة تركيا في القاهرة تحتفل بعيد الأضحى بتجمع عائلات تركية ومصرية وفلسطينية

سفارة تركيا في القاهرة تنظم احتفالاً بعيد الأضحى بمشاركة عائلات تركية ومصرية وفلسطينية، وتقدم وجبة القاورما التركية، في إطار برنامج "أسبوع الأسرة" و"عقد الأسرة" الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية بين الدول.

نظمت سفارة تركيا في القاهرة، يوم الأربعاء، احتفالاً مميزاً بمناسبة عيد الأضحى ، جمع بين العائلات التركية المقيمة في مصر، والعائلات المصرية، والعائلات الفلسطينية من غزة.

ووفقاً لبيان السفارة، فقد تم تنظيم الفعالية في اليوم الأول من العيد، حيث تم تقديم وجبة القاورما، وهي لحم أضحية مطهَّة على الطريقة التركية التقليدية، للضيوف المشاركين. جاءت الفعالية بدعم من وقف الديانة التركي وبالتعاون مع السفارة الفلسطينية، في إطار سعي السفارة لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب وتعزيز قيم التكافل والتضامن في شهر الخير. وفي كلمة ألقىها السفير التركي صالح موطلو شن خلال الحفل، عبّر عن سعادته البالغة باللقاء مع العائلات الفلسطينية والمصرية في هذه المناسبة المباركة.

وأوضح أن عيد الأضحى يمثل أحد أسمى الواجبات في الإسلام، حيث يتجسد فيه مبدأ المشاركة والتكافل، ويصبح نذراً عملياً لتقاسم الأضاحي مع المحتاجين بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين. وشدد السفير على أن الأضاحي تُذبح وتُوزَّع بحسب الإمكانات، لتصل إلى الجيران والأقارب والفقراء، وتُعطي مثالاً حيّاً على روح الإحسان. وأشار السفير إلى أن الأسبوع الذي يسبق العيد يحمل أهمية خاصة، إذ يُحتفل به في تركيا تحت مسمى "أسبوع الأسرة".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبذلان جهودهما لتقوية الأسرة وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لها، من خلال برامج متعددة تستهدف الأمهات والآباء والأزواج الجدد والأطفال. وأوضح أن تركيا أطلقت في عام 2026 برنامج "عقد الأسرة"، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الأسرة وتماسكها وتلبية احتياجاتها المتنوعة.

وأضاف أن تركيا بدأت هذا العام الاحتفال بأسبوع الأسرة الوطني في آخر أسبوع من شهر مايو، ضمن رؤية "عقد الأسرة والسكان" للفترة 2026-2035، لتسليط الضوء على أهمية الدعم المتكامل للأسرة في بناء مجتمع مستقر ومزدهر





