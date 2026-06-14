سفارة فلسطين في مصر ترفض تشكيل لجنة عشائرية لمتابعة عودة أهالي غزة

رفضت سفارة فلسطين لدى القاهرة تشكيل لجنة من المخاتير والوجهاء المقيمين في مصر لمتابعة عودة أهالي غزة، مؤكدة أن القرار غير نظامي ولا صفة رسمية له، amidst متابعة إقليمية مكثفة للمفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار ووصول قافلة إغاثية جديدة.

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لقرار صادر عن الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، حيثoclassical التكوين-بشكل خاص-لجنة مكونة من المخاتير والوجهاء المقيمين في مصر للمتابعة والمساعدة في لم شمل الأسر الفلسطينية.

وأكدت السفارة في بيان رسمي أن هذا القرار غير نظامي ولا يحمل أي صفة رسمية، مشددة على أن مسؤولياتها الدبلوماسية والوطنية تمنعها من الاعتراف به. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الهيئة العليا لشؤون العشائر had أعلنت(... ) في تطورات متصلة، كشفت مصادر مصرية عن متابعة مصرية قطرية تركية مكثفة للمفاوضات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في المعلومات أن حركة حماس قد وافقت، في ردها للوسطاء، على تسليم السلاح الثقيل تدريجياً وعلى عدة مراحل، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. هذا التطور يشير إلى جهود إقليمية دؤوبة لضمان استقرار المنطقة، حيث تعمل الدول الثلاث على التنسيق المستمر لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق. من جهة أخرى، أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد قافلة إغاثية جديدة تحمل اسم "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 204، وتضم عددا من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه القافلة في إطار الدور المستمر للهلال الأحمر في تنسيق وإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، quienes يعانون من ظروف إنسانية صعبة. في المقابل، وجه تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة تحية إلى "مجاهدي" الشعب الفلسطيني وتضحياتهم، معلناً رفضه القاطع لمظاهر البلطجة والفلتان الأمني التي تفشت مؤخراً، مما يعكس مخاوف المجتمع المحلي من تدهور الأوضاع الأمنية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سفارة فلسطين، مصر، عشائر، غزة، وقف إطلاق النار

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

حكم بالسجن المؤبد ضد ضابط استخبارات بحريني بقتل ناشط شيعيالمحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين تصدر حكماً بالسجن المؤبد ضد ضابط استخبارات بتهمة الاعتداء المفضي إلى الموت على خلفية مقتل الناشط الشيعي محمد الموسوي، amidst توترات إقليمية بعد الحرب على إهران.

Read more »

الحوثيون يؤكدون جاهزيتهم للتصعيد ويتهمون الولايات المتحدة بالتوريط الإقليميجماعة الحوثي تعلن استعدادها لأي تطورات وتنسق مع محور المقاومة، بينما ترفض government رداً على اتفاق وق إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، amidst حصيلة عشرات الآلاف من الضحايا والنازحين في العدوان الإسرائيلي.

Read more »

الرئيس الصيني شي جينبينغ يعلن عن زيارة的历史ية لكوريا الشمالية الأسبوع المقبل amidst تصعيد توترات في مضيق تايوانأعلنت الصين وكوريا الشمالية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيزور كوريا الشمالية في أول زيارة له منذ 2019، تأتي بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية عن منشأة جديدة لإنتاج وقود القنابل النووية وتعهد كيم جونج أون بتعزيز القوات النووية 'بشكل متسارع'. وتزامناً مع ذلك، شهد مضيق تايوان توترات جديدة حيث اقتحمت سفن خفر السواحل الصيني المياه المحظورة حول جزر براتاس، مما أدى إلى مواجهة كلامية مع السفن التايوانية. وردت تايوان بنشر قواتها في المنطقة، في وقت كشفت فيه وزارة الدفاع التايوانية عن رصدها 7 طائرات عسكرية و10 سفن حربية و6 سفن رسمية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة، في تطور يسلط الضوء على الاستراتيجية الصينية المتمثلة في 'المنطقة الرمادية' لتكثيف الضغط العسكري دون اندلاع مواجهة مباشرة.

Read more »

تراجع الأسهم الأوروبية amidst توتر دبلوماسي أمريكي إيراني وارتفاع تكاليف الطاقةتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة 5 يونيو 2026 وأنهت الأسبوع على انخفاض بسبب الضبابية المحيطة بجهود التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والتي أبقت المستثمرين في حالة توتر. كما تأثرت المعنويات سلبا بارتفاع تكاليف الطاقة وتوقعات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد موجة صعود قوية استمرت شهرين.

Read more »

تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل ووساطة قطرية في غزة وتطورات صحية لترامب ومؤتمر ميونيخ amidst توترات دوليةتغطية شاملة لل incidents العسكرية بين إيران وإسرائيل بما فيها إغلاق المجال الجوي الإيراني وضربات إسرائيلية على طهران، مع إلقاء نظرة على وساطة قطر ل ceasefire في غزة، ونتائج فحص ترامب الطبي، ومؤتمر ميونيخ للأمن في ظل أزمة أوكرانيا.

Read more »

الإمارات ترسل طائرات عسكرية إلى كوريا الجنوبية لنقل صواريخ تشيونغونغ الاعتراضيةأرسلت الإمارات طائرات نقل عسكرية من طراز C-17 إلى قاعدة جوية في دايغو بكوريا الجنوبية لنقل نظام الصواريخ الاعتراضية تشيونغونغ، في إطار تعزيز الدفاعات الجوية amidst الصراع الإقليمي.

Read more »