سعود السويلم يوجه رسالة دعم تاريخية لنادي النصر ويؤكد الثقة في تحقيق الذهب

رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم يشيد بالمستويات الاستثنائية للفريق الأول لكرة القدم، ويعبر عن ثقته الكاملة في قدرة العالمي على التتويج بالبطولات في ختام الموسم الحالي.

شهدت الساحة الرياضية السعودية حالة من التفاؤل الكبير والزخم الجماهيري الواسع عقب التصريحات الملهمة التي أطلقها الأستاذ سعود السويلم ، رئيس نادي النصر السابق، والذي يعد أحد الرموز الإدارية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ النادي.

فقد عبر السويلم عبر حسابه الرسمي في منصة إكس عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالمستوى الفني والبدني الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي. ولم تكن كلماته مجرد إشادة عابرة، بل كانت بمثابة دفعة معنوية قوية للاعبين والجهاز الفني في وقت حرج من الموسم، حيث أكد أن النصر يسير بخطى ثابتة نحو منصات التتويج، مشيراً إلى أن الفريق أظهر منذ انطلاق المنافسات صورة استثنائية تعكس القيمة الحقيقية لهذا الكيان العريق.

إن تركيز السويلم على كلمة استثنائية لم يأتِ من فراغ، بل هو انعكاس للأداء المتطور والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو العالمي في مختلف المواجهات، مما جعل الجماهير تترقب بشغف لحظة رفع الكأس وتحقيق الذهب الذي يليق بطموحات النادي وتاريخه المرصع بالإنجازات. وفي سياق متصل، شدد سعود السويلم على أهمية التكاتف والعمل الجماعي الذي شهدته أروقة النادي خلال الفترة الماضية، معتبراً أن النجاح لا يتحقق بجهود فردية بل هو ثمرة تلاحم بين الإدارة واللاعبين والجماهير الوفية التي لا تتوقف عن مؤازرة فريقها في كل الظروف.

وقد وجه السويلم شكره الجزيل لكل من ساهم في وصول الفريق إلى هذه المرحلة المتقدمة، مؤكداً أن التفاني في العمل والإخلاص في العطاء كانا الركيزتين الأساسيتين في ظهور النصر بهذه الصورة المشرفة. كما خص بالذكر الداعم الوفي إبراهيم المهيدب، مشيداً بمواقفه النبيلة ودعمه المستمر الذي لا ينقطع، وهو ما يعكس تلاحم أبناء النصر وحرصهم على رؤية كيانهم في أعلى القمم.

إن هذه اللفتة من السويلم تجاه المهيدب تعزز من قيمة الوفاء داخل المنظومة الرياضية، وتؤكد أن دعم الشخصيات المؤثرة يلعب دوراً جوهرياً في استقرار الأندية وتحفيز عناصرها لتحقيق أفضل النتائج الممكنة على المستطيل الأخضر، وهو ما تجلى بوضوح في التفاعل الجماهيري العارم الذي صاحب هذه التغريدة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبالعودة إلى التاريخ الحافل الذي يربط سعود السويلم بنادي النصر، فإن استحضار اسمه في هذه المرحلة يعيد إلى الأذهان تلك الحقبة الذهبية التي قاد فيها النادي لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، وهو الموسم الذي دخل التاريخ تحت مسمى الدوري الاستثنائي.

في ذلك الوقت، استطاع السويلم من خلال رؤيته الإدارية الثاقبة أن يبني فريقاً قوياً قادراً على المنافسة والانتصار، مقدمين مستويات فنية أبهرت المتابعين في الداخل والخارج. إن الربط بين إنجازات الماضي وطموحات الحاضر يمنح اللاعبين الحاليين شعوراً بالمسؤولية تجاه إرث النادي، ويجعلهم يدركون أن تحقيق الذهب ليس مجرد هدف رياضي، بل هو استمرار لمسيرة من النجاحات التي بدأت منذ تأسيس النادي وتطورت عبر العصور.

لذا، فإن ثقة السويلم في الفريق الحالي تنبع من خبرته العميقة في معرفة مقومات البطل وكيفية إدارة الأزمات والوصول إلى منصات التتويج، وهو ما يجعل تصريحاته تحمل وزناً كبيراً لدى الجماهير التي ترى فيه رمزاً للنجاح والاستقرار. ومع اقتراب ختام الموسم والمواجهات الحاسمة التي ينتظرها الملايين، تظل تطلعات الجماهير النصراوية معلقة على قدرة الفريق في ترجمة هذا الأداء الاستثنائي إلى بطولات ملموسة.

إن الرسائل التحفيزية التي أطلقها السويلم تأتي في وقت يحتاج فيه اللاعبون إلى أقصى درجات التركيز والثقة بالنفس، حيث أن الضغوط الجماهيرية تكون في ذروتها قبل المباريات النهائية. إن الإيمان بالقدرة على التتويج، والاعتزاز بالهوية النصراوية، والعمل بروح الفريق الواحد، هي العوامل التي يراهن عليها السويلم لضمان إنهاء المشوار بالذهب.

وفي نهاية المطاف، يظل نادي النصر كياناً يتجاوز مجرد كونه نادياً رياضياً، بل هو رمز للشغف والطموح في الرياضة السعودية، ومع وجود دعم من رموز النادي مثل سعود السويلم وتلاحم مع الجماهير، يصبح تحقيق الألقاب أمراً ممكناً ومؤكداً بإذن الله، لتبقى أفراح المدرج النصراوي مستمرة وتضاف إنجازات جديدة إلى السجل الذهبي للعالمي





