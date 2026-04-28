سعاد عبدالله تنفي شائعات سحب جنسيتها الكويتية وتؤكد أنها مجرد أكاذيب

نفت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله شائعات سحب جنسيتها الكويتية، مؤكدة أنها مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أن هذه الشائعات تقف وراءها صفحات تبحث عن التفاعل، مشيرة إلى أن أي إجراءات رسمية ستتعامل معها عبر القنوات القانونية. وتعود جذور الأزمة إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت سحب الجنسية من الفنانة وأفراد أسرتها، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

نفت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله ، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، صحة الأنباء المتداولة مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب جنسيتها الكويتية ، مؤكدة أن ما يُثار «لا يمت للحقيقة بصلة».

وأوضحت سعاد عبدالله أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تقف وراءها بعض الصفحات الساعية إلى تحقيق التفاعل وإثارة الجدل. وأضافت أنها فوجئت بانتشار هذه الأخبار على نطاق واسع، مشيرة إلى أنه في حال اتخاذ أي إجراءات رسمية أو ظهور مستجدات حقيقية، فسيتم التعامل معها عبر الجهات القانونية المختصة، مؤكدة أن الحقيقة لا تُعلن إلا من خلال القنوات الرسمية.

وتعود جذور الأزمة إلى تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت صدور قرار بسحب الجنسية من الفنانة سعاد عبدالله، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها، من بينهم شقيقتها الإعلامية أمل عبدالله وشقيقها فيصل عبدالله، ما أسهم في تصاعد الجدل بين المتابعين. وذهبت بعض المنشورات إلى ربط هذه الادعاءات بملف مراجعة الجنسية الكويتية تحت بند «الأعمال الجليلة»، مع الإشارة إلى أصول عائلية، دون الاستناد إلى أي مصادر رسمية أو بيانات موثوقة تدعم تلك المزاعم، الأمر الذي فتح باب التساؤلات وأثار حالة من البلبلة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من الفنانة أن هذه الشائعات ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات سابقة، حيث كانت هناك محاولات متكررة لربط اسمها بقضايا سياسية أو اجتماعية دون أي أساس واقعي. وأشار بعض المحللين إلى أن هذه الحملات قد تكون نابعة من حسابات سياسية أو شخصية، تهدف إلى تشويه سمعة الفنانة أو إضعاف مكانتها في المجتمع.

ومن جانبه، أكد محامو سعاد عبدالله أنهم على استعداد كامل للرد على أي ادعاءات كاذبة من خلال القنوات القانونية، مؤكدين أن هذه الشائعات لا تمثل سوى محاولة يائسة لجذب الانتباه. وفي الوقت نفسه، استنكر العديد من المؤيدين والفنانين هذه الشائعات، مؤكدين على أهمية التحقق من الأخبار قبل نشرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة مثل الجنسية. كما دعا بعض النشطاء إلى ضرورة تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، حتى لا يتم استغلال مثل هذه القضايا لأغراض سياسية أو شخصية.

وفي ختام تصريحها، أعربت سعاد عبدالله عن أملها في أن تتوقف هذه الشائعات، مشيرة إلى أنها تركز حاليًا على أعمالها الفنية والمشاريع المقبلة، مؤكدة أنها لن تسمح لأي شائعات أو حملات تشويه أن تؤثر على مسيرتها الفنية أو حياتها الشخصية





سعاد عبدالله جنسيتها الكويتية شائعات التواصل الاجتماعي القنوات الرسمية

