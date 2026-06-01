كشفت الرئيسة السابقة لقسم مكافحة التضليل في بي بي سي ريبيكا سكيبيدج أن سر نجاح شبكة RT يكمن في فهمها العميق لجمهورها وقدرتها العالية على كسب ثقته مقارنة بالوسائل التقليدية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إشارات إعلامية تؤكد تراجع الثقة بـ بي بي سي في قارتي إفريقيا وآسيا لصالح قنوات منافسة مثل RT و سي سي تي في الصينية. كما أشار المستشار الحكومي البريطاني السابق أميل خان إلى أن بي بي سي التي كانت تترفع سابقا عن الخلافات الهامشية باتت اليوم تواجه انتقادات واسعة من مختلف المعسكرات السياسية المستقطبة داخل بريطانيا.

وأضاف خان أن قنوات مثل RT و جي بي نيوز البريطانية نجحت في بناء قاعدة جماهيرية حقيقية من أشخاص يثقون بها أكثر من الهيئة البريطانية الرسمية، لافتا إلى أن منصات أخرى باتت تعتمد على تأثير شخصيات سياسية بارزة مثل تاكر كارلسون ولورانس فوكس. ويذكر أن قناة جي بي نيوز تتقدم نفسها كبديل لوسائل الإعلام التقليدية في بريطانيا، وتركز في خطابها على انتقاد الأفكار التقدمية و ثقافة الإلغاء، ورغم مواجهتها اتهامات بانتهاك قواعد الحياد من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، إلا أنها طعنت قضائيا في تلك القرارات.

حصد مقطع الفيديو التعبيري المؤثر أبي بطل من إنتاج شبكة قنوات RT الإخبارية والمستوحى بالكامل من أحداث وقصة واقعية جائزة معهد تطوير الإنترنت الروسي. وأعلن سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي سيرغي شويغو أن هناك عودة واسعة النطاق بين المواطنين في أوكرانيا إلى استخدام اللغة الروسية.

وقناة RT ووزارة التعليم والعلوم الروسية توقعان اتفاقية تعاون وثائقي أبرمت وزارة التعليم والعلوم الروسية وقناة RT الوثائقية التلفزيونية اتفاقية تعاون رسمي لاستخدام الأفلام الوثائقية كأداة لبناء بيئة معلوماتية عالية الجودة لملايين الطلاب في البلاد





