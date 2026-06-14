سرقة مقتنيات منتخب إنجلترا في الولايات المتحدة والتحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة

تفاصيل عملية سطو استهدفت معدات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم أثناء نقلها بين الولايات الأمريكية، وجهود السلطات في استعادة المسروقات وملاحقة المتورطين قانونياً.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية واقعة غريبة ومثيرة للجدل تسببت في حالة من الإرباك المؤقت لبعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، حيث تعرضت المعدات والمقتنيات الخاصة بالفريق لعملية سطو منظمة أثناء عملية نقلها من معسكر الفريق التدريبي في ولاية فلوريدا باتجاه مقر إقامته في مدينة كانساس سيتي ، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض غمار منافسات كأس العالم .

لم تكن المسروقات مجرد أدوات رياضية عادية، بل شملت قائمة من المقتنيات الثمينة والنادرة التي تحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة، من بينها أحذية رياضية باهظة الثمن، ومجموعة من القمصان الموقعة من قبل نجوم المنتخب، بالإضافة إلى مقتنيات رمزية غريبة مثل أسدين محشوين ومجسم ليغو مصمم على شكل حذاء من إنتاج شركة نايكي العالمية. وقد اكتُشف فقدان هذه الأغراض فور وصول البعثة الإنجليزية إلى مقر إقامتها في سووب سوكر فيليدج، مما دفع السلطات للتحرك الفوري لكشف ملابسات هذه الجريمة التي استهدفت أحد أبرز المنتخبات العالمية.

من الناحية القانونية والقضائية، تحركت المدعية العامة لمقاطعة جاكسون، ميليسا جونسون، بسرعة فائقة لتوجيه اتهامات رسمية إلى رجلين يُدعى مصطفى ساليك وعرفان كمال، واللذان كانا يعملان في عملية نقل المعدات من ويست بالم بيتش في فلوريدا إلى كانساس سيتي. ووفقاً للوثائق الرسمية الصادرة عن المحكمة، يواجه المتهمان تهمة حيازة ممتلكات مسروقة، وهي تهمة جنائية قد تؤدي في حال إدانتهم إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وقد نجحت السلطات الأمريكية في استعادة معظم المقتنيات المسروقة، والتي قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 18,145 دولاراً، وشملت المضبوطات أربعة أزواج من أحذية كرة القدم وخمسة أزواج من الأحذية الرياضية، إلى جانب كرة خاصة ببطولة كأس العالم وقفازات حراسة مرمى، مما يعكس دقة العمليات الأمنية التي تمت لاسترجاع هذه الممتلكات قبل أن يتأثر البرنامج التدريبي للفريق. وعلى الصعيد الإداري والرياضي، أكد عمدة مدينة كانساس سيتي، كوينتون لوكاس، أن هناك تعاوناً وثيقاً تم بين السلطات المحلية والولائية والفيدرالية لضمان سرعة التحقيق واستعادة المسروقات، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من المعدات عادت إلى حوزة المنتخب قبل انطلاق أول حصة تدريبية للفريق، مما قلل من تأثير الحادثة على الجوانب الفنية.

ومن جانبه، أوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي وأن التركيز الآن ينصب بالكامل على التحضيرات الفنية للبطولة. وقد ظهرت روح الفكاهة لدى اللاعبين في التعامل مع الموقف، حيث صرح الحارس الاحتياطي دين هندرسون بابتسامة أن الأمور سارت على ما يرام بعد استعادة المقتنيات، بينما علق المدافع دان بيرن مازحاً بأنه لم يكن ليتمكن من التحرك أو التدرب بفعالية لو لم يتم العثور على حذائه، مؤكداً أن هذه الواقعة لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على استعدادات الفريق الذهنية أو البدنية.

وفي ختام هذه الواقعة، وجهت المدعية العامة جونسون رسالة حازمة مفادها أن مقاطعة جاكسون لن تتسامح أبداً مع أي نشاط إجرامي يستهدف الزوار القادمين لحضور فعاليات كأس العالم، سواء كانوا من الجماهير أو أعضاء في المنتخبات الدولية، مشددة على التزام مكتبها الكامل بمحاسبة كل من يتورط في أعمال سرقة أو تخريب، لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي العالمي. تعكس هذه الحادثة من جهة الثغرات الأمنية التي قد تحدث أثناء عمليات النقل اللوجستية، ومن جهة أخرى تبرز سرعة الاستجابة الأمنية في الولايات المتحدة للتعامل مع القضايا التي تمس سمعة استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي قد تسيء لصورة المدينة المضيفة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب إنجلترا سرقة معدات كأس العالم كانساس سيتي قانون

United States Latest News, United States Headlines