سرقة معدات المنتخب الإنجليزي في كانساس سيتي قبل مباراة كأس العالم 2026

السلطات الأمريكية تكشف عن تفاصيل سرقة معدات التحليل الفني والملابس الشخصية للمنتخب الإنجليزي وتوجيه اتهامات إلى شخصين، مع إعلان استعادة معظم ما سُرق وتطمين الجمهور بأن لا معلومات تكتيكية تم تسريبها

أعلنت السلطات الأمريكية في بيان رسمي عن تفاصيل عملية سرقة معدات خاصة ببعثة المنتخب الإنجليزي أثناء انتقالها إلى كانساس سيتي استعداداً للمباراة الافتتاحية ضد كرواتيا في كأس العالم 2026 .

حسب ما أفادت به النيابة العامة في مقاطعة جاكسون بولاية ميسوري، تم اتهام شخصين بارتكاب الجريمة بعد أن سُرقت شحنة تجمعت فيها أدوات تحليل فني، ولوحات تقنية يستخدمها الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، بالإضافة إلى بعض المتعلقات الشخصية للاعبين هاري كين وجودي بيلينجهام. تم نقل الشحنة إلى مقر إقامة الفريق في المدينة عند حلول المساء، لكن قبل وصولها إلى الموقع المحدد لاحظت الشرطة نقصاً في عدد الصناديق، ما دفعها إلى فتح تحقيق فوريً





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كرة قدم كأس العالم 2026 المنتخب الإنجليزي سرقة معدات قضية قانونية

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