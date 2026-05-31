سدايا ترفع الجاهزية التقنية لدعم مغادرة ضيوف الرحمن في حج 1447هـ

تعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن رفع جاهزيتها التقنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج هذا العام، من خلال الاختبارات الدورية والصيانة الوقائية ودعم محطات العمل الثابتة والمتنقلة بأحدث التقنيات.

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي ( سدايا ) عن رفع جاهزيتها ال تقنية ضمن جهودها لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك حج هذا العام 1447هـ، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سلاسة إجراءات المغادرة وتقديم أفضل الخدمات القائمة على أحدث التقنيات لحجاج بيت الله الحرام. حيث استكملت الكوادر الهندسية المتخصصة في سدايا مهامها في تنفيذ الاختبارات الدورية لدوائر الاتصال بمختلف تقنياتها السلكية واللاسلكية والألياف البصرية، إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية للمكونات التقنية الحيوية، مما يضمن استمرارية الخدمة وعدم حدوث أي انقطاع أو خلل تقني أثناء عملية المغادرة.

وقد تم تكثيف هذه الجهود في الأيام الأخيرة من موسم الحج لمواكبة التدفق الكبير للحجاج عبَر المنافذ الحدودية المختلفة. وواصلت سدايا تقديم الدعم التقني لمحطات العمل الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية التي يغادر من خلالها ضيوف الرحمن، حيث جرى تزويد هذه المحطات بأحدث الحلول التقنية والأجهزة المتطورة لتقديم خدمات متكاملة تشمل تسجيل المغادرة إلكترونياً وفحص جوازات السفر باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والتحقق البيومتري، مما يسرع الإجراءات ويقلص وقت الانتظار.

كما عملت الفرق الفنية على مدار الساعة لضمان تشغيل الأنظمة بشكل مثالي، ومعالجة أي تحديات تقنية طارئة بشكل فوري. وتم توفير فرق دعم فني ميدانية في جميع المنافذ للاستجابة السريعة لأي استفسارات أو مشكلات قد تواجه الحجاج أو العاملين في تلك المنافذ، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأداء التقني بشكل لحظي واتخاذ القرارات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات.

وتأتي هذه الجهود امتداداً لدور سدايا المحوري في تسخير البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة الحج والعمرة، بالتكامل مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات الحكومية. حيث تسهم هذه التقنيات في رفع كفاءة العمليات التشغيلية للمنافذ، وتحسين تجربة الحجاج، وتمكينهم من استكمال رحلة عودتهم إلى أوطانهم بكل يسر وطمأنينة.

وقد أثبتت سدايا من خلال هذه المبادرات قدرتها على توظيف أحدث الابتكارات الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، مما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في تقديم الخدمات الذكية خلال مواسم الحج. ومن المتوقع أن تواصل سدايا تحسين وتطوير هذه الخدمات في الأعوام القادمة، بالاستفادة من التحليلات التنبؤية وإنترنت الأشياء لتحقيق المزيد من الانسيابية والكفاءة في إجراءات المغادرة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة الحجاج ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات استثنائية





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سدايا حج 1447 الجاهزية التقنية منافذ المغادرة الذكاء الاصطناعي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزارة الداخلية تدعو للالتزام بأنظمة الحج وتعلن نجاح خططها الأمنيةفي نهاية موسم حج 1447 هـ، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وأعلنت نجاح خططها الأمنية والتشغيلية بالتعاون مع الجهات الشريكة لخدمة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم.

Read more »

المملكة تُعلن خلو موسم حج 1447 هـ من أي تفشيات وبائية رغم تحديات عالميةوزارة الصحة السعودية تؤكد أن موسم حج 1447 هـ خالٍ من أي تفشيات إيبولا أو هانتا، مشيرة إلى جاهزية المنظومة الصحية وتنسيقها مع الجهات الدولية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

Read more »

بتقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة.. «الصحة» تعلن نجاح أعمالها في حج 1447أعلنت وزارة الصحة نجاح أعمال حج 1447، بعد موسم جسّد ريادة المملكة عالمياً في طب الحشود،...

Read more »

وزارة الحج والعمرة تمكّن أكثر من 3500 متطوع عبر مخيمات متخصصة لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447هـوزارة الحج والعمرة تعزّز العمل التطوعي في حج 1447 عبر مخيمات تخدم أكثر من 3500 متطوع، ومشاركة تتجاوز 6000 متطوع في ستة مسارات رئيسة بالشراكة مع 120 جمعية أهلية

Read more »

التقنية تعزّز رقابة البيئة في حج 1447 بزيادة جولات التفتيش 145% حول الحرمين والمشاعرالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يرفع جولات التفتيش في حج 1447 بنسبة 145% باستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي، مع 1800 جولة رقابية و250 حالة عدم

Read more »

الصحة القابضة توزّع 300 ألف مظلة لحماية ضيوف الرحمن من حرارة الشمس في حج 1447الصحة القابضة توزع أكثر من 300 ألف مظلة على ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة ضمن جهود وقائية خلال موسم حج 1447، تماشيًا مع مستهدفات تحول القطاع الصحي وبرنامج

Read more »