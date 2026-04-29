سدايا تصدر دليلًا إرشاديًا متخصصًا في هندسة الأوامر لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' دليلًا إرشاديًا متخصصًا في هندسة الأوامر، يهدف إلى تمكين مطوري البرمجيات من تحسين مهارات كتابة التعليمات الفعّالة، تزامنًا مع إعلان 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي. يتناول الدليل مفاهيم هندسة الأوامر، وأساليب كتابة الأوامر الفعّالة، وتقنيات متقدمة لصياغة التعليمات، إضافةً إلى استعراض التحديات المرتبطة بالاستخدام، بما في ذلك الأبعاد الأخلاقية.

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي ' سدايا ' دليلًا إرشاديًا متخصصًا في هندسة الأوامر ، يستهدف تمكين مطوري البرمجيات والمهتمين من إتقان مهارات صياغة التعليمات الدقيقة والفعّالة للنماذج اللغوية.

يأتي هذا الدليل في إطار جهود الهيئة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع إعلان عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي، حيث يهدف إلى تحسين جودة المخرجات وتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتناول الدليل مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل مفاهيم هندسة الأوامر، وأساليب كتابة الأوامر الفعّالة، وتقنيات متقدمة لصياغة التعليمات، إضافةً إلى استعراض التحديات المرتبطة بالاستخدام، بما في ذلك الأبعاد الأخلاقية. كما يقدم أفضل الممارسات لبناء أوامر دقيقة تعزز كفاءة النماذج وتوجه مخرجاتها بشكل أكثر موثوقية.

يسلط الدليل الضوء على التطبيقات العملية لهندسة الأوامر في تطوير البرمجيات، ودعم عمليات التحليل والتوليد، وتحسين تجربة المستخدم. كما يركز على أهمية هندسة السياق في رفع جودة النتائج وتمكين المطورين من توظيف هذه التقنيات بفاعلية ضمن بيئات العمل المختلفة. يأتي إصدار الدليل ضمن جهود 'سدايا' في عام الذكاء الاصطناعي الرامية إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير محتوى معرفي وتطبيقي يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.

يساهم الدليل في دعم المطورين لفهم آليات التفاعل الأمثل مع النماذج الذكية وتحقيق أفضل النتائج في التطبيقات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الدليل إلى تعزيز الوعي بأهمية هندسة الأوامر في تحسين أداء النماذج اللغوية، حيث يوفر إرشادات عملية حول كيفية صياغة التعليمات التي تعزز الدقة والفعالية في الاستجابة. كما يسلط الضوء على دور هندسة الأوامر في تحسين تجربة المستخدم، حيث يمكن للمطورين من خلال هذا الدليل فهم كيفية تصميم أوامر تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.

يهدف الدليل أيضًا إلى تعزيز التعاون بين المطورين والمستخدمين، حيث يوفر إطارًا واضحًا للتواصل الفعال بين الطرفين. كما يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمطورين من خلال هذا الدليل فهم كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية في تطبيقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الدليل إلى تعزيز الوعي بأهمية الأخلاقيات في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر إرشادات حول كيفية استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول وأخلاقي.

كما يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية البيانات في تطوير النماذج اللغوية، حيث يوفر إرشادات حول كيفية استخدام البيانات بشكل فعال في تحسين أداء هذه النماذج. يهدف الدليل أيضًا إلى تعزيز الوعي بأهمية التعاون بين المطورين والمستخدمين في تطوير النماذج اللغوية، حيث يوفر إرشادات حول كيفية التواصل الفعال بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج





