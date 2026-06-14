سدايا تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم الحج وتحليل البيانات لحظيًا

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي للبيانات، إلى جانب تأكيدها على importance حماية البيانات وموثوقية المواقع الإلكترونية، في إطار جهودها لبناء قدرات وطنية في المجال وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي " سدايا " مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج وتحليل البيانات بشكل لحظي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية ال تقنية وخدمة ضيوف الرحمن.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تقودها سدايا لبناء قدرات وطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من الرؤية الطموحة للمملكة 2030 والقيادة الحكيمة التي تؤمن بأهمية تمكين الإنسان بأدوات المستقبل. وتعمل هذه المراكز المتنقلة على تقديم حلول تقنية متطورة تشمل تحليل البيانات في الوقت الفعلي، ومراقبة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار خلال مواسم الحج، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج وضمان سلاسة العمليات.

إلى جانب ذلك، أكدت سدايا على أهمية تأكد المستخدمين من موثوقية المواقع الإلكترونية عند مشاركة البيانات والوثائق والسمات الحيوية، وذلك في إطار حملاتها التوعوية لحماية البيانات والخصوصية الرقمية. وتواصل سدايا قيادة الجهود الوطنية في بناء الكفاءات المتخصصة، حيث تجاوز عدد المستفيدين من برامجها التدريبية أكثر من 1.563.983 مليون مواطن ومواطنة، من بينهم 14.495 من المختصين والخبراء في البيانات والذكاء الاصطناعي، ودرّبت أكثر من 278 قائدًا حكوميًا.

وأطلقت المرحلة الثانية من مبادرة "سماي" بالشراكة مع 11 وزارة لتمكين القوى العاملة في القطاع الحكومي من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عملي ومسؤول. كما تم إطلاق منصة "أذكى X" كأول منصة وطنية تدريبية متكاملة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركات عالمية مثل Microsoft وIBM وAWS وOracle وNVIDIA، إلى جانب إطلاق الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ونظمت سدايا المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026) في جامعة الملك سعود، الذي gathered أكثر من 30 ألف مشارك وزائر، وأسفر عن إطلاق 7 مبادرات نوعية، وتوقيع 27 اتفاقية، وإطلاق 40 برنامجًا أكاديميًا في 14 جامعة، بالإضافة إلى إطلاق المنهج الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لطلبة الجامعات. 这些都 تعكس vision سدايا لبناء جيل وطني قادر على قيادة الابتكار وتحقيق الاكتفاء التقني، وتعزيز مكانة المملكة بين الدول الرائدة عالميًا في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة





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