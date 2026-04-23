سجون السمنة في الصين: معسكرات قاسية لإنقاص الوزن تثير الجدل

معسكرات إنقاص الوزن الصينية تفرض قيوداً صارمة على الطعام والتمارين الرياضية، وتثير تساؤلات حول فعاليتها وسلامتها.

تشهد الصين انتشاراً واسعاً لما يُعرف بـ' معسكرات إنقاص الوزن ' أو 'سجون ال سمنة '، وهي مراكز رياضية صارمة تهدف إلى مساعدة الأفراد على التخلص من الوزن الزائد.

تتضمن هذه المعسكرات نظاماً غذائياً مقيداً للغاية، وتمارين رياضية مكثفة، ومراقبة دقيقة للوزن مرتين يومياً. يبلغ عدد هذه المعسكرات حوالي 1000 معسكر في جميع أنحاء الصين، حيث يعاني البلد من تزايد أعداد المصابين بالسمنة. تكلفة الإقامة لمدة شهر في هذه المعسكرات تصل إلى 600 دولار أمريكي، وتشمل السكن والوجبات ودروس التمارين الرياضية اليومية. شاركت صانعة المحتوى تي إل هوانغ تجربتها في أحد هذه المعسكرات، واصفة إياها بأنها أشبه بـ'السجن' بسبب القيود الصارمة المفروضة على الحركة والطعام.

كان على المشاركين الالتزام بجدول زمني صارم يبدأ بقياس الوزن في الساعة 7:30 صباحاً، ويشمل أربع ساعات من التمارين الرياضية المتنوعة، مثل الدراجات الثابتة والترامبولين وتمارين HIIT وتاباتا، بالإضافة إلى تمارين الأثقال. الوجبات الغذائية كانت محدودة للغاية، وتتكون من البيض المسلوق والخضروات المطهوة على البخار والأسماك أو التوفو. بعد العشاء، كان على المشاركين حضور حصة تمارين إضافية على الدراجة الثابتة، ثم قياس الوزن مرة أخرى في المساء.

على الرغم من صعوبة النظام، تمكنت هوانغ من خسارة 6 كيلوغرامات في 28 يوماً. ومع ذلك، يحذر خبراء التغذية من المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة بهذه الأساليب القاسية. يشيرون إلى أن فقدان الوزن السريع قد يؤدي إلى فقدان الأنسجة العضلية بالإضافة إلى الدهون، مما قد يؤثر على النمو الطبيعي وصحة العظام. كما أن هذه الأنظمة غالباً ما تفشل في معالجة الأسباب الجذرية لزيادة الوزن، مما يؤدي إلى استعادة الوزن المفقود بمجرد العودة إلى الحياة الطبيعية.

يوصي الخبراء بالتركيز على تغييرات تدريجية في العادات اليومية، مثل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام، بدلاً من اللجوء إلى الحلول السريعة وغير المستدامة. بدأت هذه المعسكرات بالانتشار في الصين مطلع الألفية الثالثة، وتزايدت شعبيتها مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك المنظمون والمشاركون تجاربهم على نطاق واسع





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الصين سمنة معسكرات إنقاص الوزن صحة لياقة نظام غذائي تمارين رياضية

United States Latest News, United States Headlines