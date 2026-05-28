سجلات خالدة في تاريخ كأس العالم: من الهيمنة البرازيلية إلى أرقام مبابي وميسي

يستعرض المقال أبرز الأرقام القياسية التاريخية في كأس العالم، من هيمنة البرازيل وألمانيا إلى السجلات الفردية للهدافين والحراس، مروراً بالمباريات التاريخية والحضور الجماهيري.

تمر كأس العالم عبر الزمن، لتتحول من بطولة رياضية عابرة إلى شواهد تاريخية تكشف كيف تغيرت اللعبة نفسها، وكيف تبدلت موازين القوى بين المنتخبات ، وكيف نجحت بعض الأجيال في ترك بصمة أقرب إلى الخلود.

المونديال ليس مجرد حدث كل أربع سنوات، بل أرشيف ضخم يحمل قصصًا عن العبقرية الفردية، والسيطرة الجماعية، والانهيارات التاريخية، واللحظات التي غيرت وجه كرة القدم العالمية. في هذا السياق، تظل الأرقام القياسية مرآة تعكس تطور اللعبة، من هيمنة البرازيل التاريخية إلى صراع الهدافين الخالدين. المنتخب البرازيلي هو الأكثر هيمنة في تاريخ كأس العالم، كونه الوحيد الذي شارك في جميع النسخ الاثنتين والعشرين، والأكثر تتويجًا باللقب بخمس بطولات.

كما يتصدر السجلات التاريخية بعدد المباريات (114)، والانتصارات (76)، والأهداف (237)، إضافة إلى امتلاكه أطول سلسلة انتصارات متتالية في المونديال بـ11 انتصارًا متتابعًا بين نسختي 2002 و2006، فضلًا عن أطول سلسلة لا هزيمة بـ13 مباراة بين 1958 و1966. ورغم الهيمنة البرازيلية، تبقى ألمانيا المنتخب الأكثر استقرارًا، بفضل حضورها الدائم في الأدوار المتقدمة عبر الأجيال. فقد شاركت في 20 نسخة، وحققت اللقب أربع مرات، وخاضت 112 مباراة مونديالية سجلت خلالها 232 هدفًا، إلى جانب بروز أساطير مثل غيرد مولر وميروسلاف كلوزه.

على مستوى الأرقام الفردية، يظل الصراع التاريخي بين الهدافين من أكثر الملفات إثارة. يتصدر ميروسلاف كلوزه القائمة التاريخية برصيد 16 هدفًا، متفوقًا على رونالدو البرازيلي (15 هدفًا)، وقد حقق رقمه القياسي في 2014. ورغم صعوبة كسره، فإن زيادة عدد المباريات وظهور لاعبين مميزين مثل كيليان مبابي تجعل تحطيمه ممكنًا. مبابي نفسه سجل 12 هدفًا في نسختين فقط، وهو في طريقه لتحقيق أرقام استثنائية.

ليونيل ميسي قاد الأرجنتين للتتويج بمونديال 2022، وحقق عدة أرقام قياسية، أبرزها خوض 26 مباراة كأكثر لاعب مشاركة، إلى جانب تسجيل 13 هدفًا، والمشاركة في خمس نسخ، والوصول إلى 2315 دقيقة لعب، ليقترب من رقم بيليه في إجمالي المساهمات التهديفية. ورغم امتلاك ميسي لأرقام مميزة، فإن بعض السجلات الفردية لا تزال عصية على الكسر، أبرزها رقم الفرنسي جوست فونتين بـ13 هدفًا في نسخة واحدة (1958)، يليه كوتشيس (11 هدفًا) ومولر (10 أهداف)، بينما اكتفى مبابي بـ8 أهداف في 2022، ليبقى رقم فونتين صامدًا حتى اليوم.

أما على صعيد المباريات التاريخية، فشهدت البطولة نتائج بدت أقرب إلى الجنون الكروي. أعلى مباراة تهديفية انتهت بفوز النمسا على سويسرا 7-5 في نسخة 1954، بإجمالي 12 هدفًا. سجلت المجر واحدة من أعنف الانتصارات باكتساح السلفادور 10-1 في 1982، إلى جانب انتصارات تاريخية عريضة مثل فوز ألمانيا على السعودية 8-0 في 2002، ويوغوسلافيا على زائير 9-0 في 1974.

وفي المقابل، تعكس الأرقام السلبية وجهًا آخر من تاريخ البطولة؛ تتصدر المكسيك قائمة أكثر المنتخبات تعرضًا للخسارة بـ28 هزيمة، بينما تملك بلغاريا أطول سلسلة بلا فوز امتدت إلى 16 مباراة بين 1962 و1994. على صعيد الانضباط، دخلت مواجهة البرتغال وهولندا في مونديال 2006 التاريخ كأكثرها طردًا بأربع بطاقات حمراء، بينما سجلت مباراة هولندا والأرجنتين في ربع نهائي 2022 رقمًا قياسيًا في البطاقات الصفراء بلغ 18 بطاقة. الأرقام الفردية تكشف أيضًا عن الإنجازات الخالدة.

الروسي أوليك سالينكو هو اللاعب الوحيد الذي سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة، أمام الكاميرون في 1994. الهاتريك يحظى بمكانة خاصة، حيث سجل عدة لاعبين ثلاثيات متكررة مثل كوتشيس وفونتين ومولر وباتيستوتا، لكن يبقى الإنجاز الأبرز لجيف هيرست، الوحيد الذي أحرز هاتريك في نهائي كأس العالم عام 1966.

بيليه لا يزال أصغر من سجل هدفًا في تاريخ البطولة، حين هز شباك ويلز في مونديال 1958 بعمر 17 عامًا و239 يومًا، بينما يحتفظ نورمان وايتسايد بلقب أصغر لاعب مشاركة بعمر 17 عامًا و41 يومًا. وعلى النقيض، يتصدر المصري عصام الحضري قائمة أكبر اللاعبين مشاركة، بعدما خاض مواجهة السعودية في نسخة 2018 بعمر 45 عامًا و161 يومًا، في حين يبقى الكاميروني روجيه ميلا أكبر من سجل هدفًا، بعدما تجاوز 42 عامًا في مونديال 1994.

حراس المرمى لهم نصيب من الأرقام القياسية؛ يتقاسم الإنجليزي بيتر شيلتون والفرنسي فابيان بارتيز الرقم القياسي في الشباك النظيفة بعشر مباريات لكل منهما. الألماني أوليفر كان يبقى الحارس الوحيد المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال عام 2002. الحضور الجماهيري أيضًا يحمل أرقامًا تاريخية؛ مباراة أوروجواي والبرازيل في نهائي 1950 بملعب ماراكانا تسجل الرقم القياسي للحضور بنحو 173 ألف متفرج رسميًا، مع تقديرات تقترب من 200 ألف.

نسخة الولايات المتحدة 1994 هي الأعلى حضورًا بأكثر من 3.5 ملايين مشجع، بينما شهدت نسخة 1930 حضورًا محدودًا لم يتجاوز 300 متفرج في مباراة بيرو ورومانيا. نسخة قطر 2022 سجلت أعلى حصيلة تهديفية بـ172 هدفًا، ونهائي الأرجنتين وفرنسا يعد من أبرز النهائيات، وأصبحت المغرب أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي. تظل الأرقام القياسية في كأس العالم حية ومتطورة، إذ أصبحت الأرقام الحديثة أكثر صعوبة بسبب تقارب المستويات.

بعض السجلات قابلة للكسر مثل عدد الأهداف، بينما تبقى أخرى أقرب إلى التاريخ الرمزي. يحتفظ هاكان شاكور بأسرع هدف في تاريخ المونديال بعد 11 ثانية في نسخة 2002، كما سجل إيبّي ساند أسرع هدف بديل بعد 16 ثانية في 1998. كل هذه الأرقام تشكل جزءًا من سحر المونديال الذي يتجدد مع كل نسخة، ليبقى شاهدا على تطور كرة القدم العالمية





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم أرقام قياسية كرة القدم المنتخبات النجوم

United States Latest News, United States Headlines