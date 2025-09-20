ستيفن ميران يكشف عن رؤيته لأسعار الفائدة: خطط جريئة تثير الجدل في الاحتياطي الفيدرالي

يستعد ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للكشف عن خططه بشأن أسعار الفائدة، مما يثير جدلاً واسعاً حول توجهات البنك المركزي المستقبلية. بعد تصويته المعارض لخفض الفائدة الأخير، يترقب المراقبون تفاصيل «وصفته» الاقتصادية، وسط تباين في الآراء حول مسار السياسة النقدية. بينما يرى ميران ضرورة الحفاظ على سعر فائدة «محايد»، يرى آخرون أن هذا الموقف يتجاهل المخاطر الاقتصادية، مما يزيد من التوتر داخل المجلس وعلاقته بالرئيس السابق ترمب.

بعد اجتماع صاخب في أروقة الاحتياطي الفيدرالي ، يتجه اهتمام المراقبين الآن نحو «الوصفة» ال اقتصاد ية التي سيقدمها العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ستيفن ميران . فقد أثار ميران، الذي انضم إلى المجلس حديثاً قادماً من الإدارة الرئاسية، جدلاً واسعاً بتصويته المعارض لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

ويعتبر ميران أن سعر الفائدة «المحايد» هو الإعداد المناسب حالياً للاقتصاد، الذي يرى أنه لا يواجه أي خطر للتضخم، ويتوقع أن يشهد انخفاضاً في تكاليف الإسكان نتيجة لسياسات الهجرة الصارمة التي ستحد من الطلب على المساكن. في المقابل، يرى العديد من الخبراء والمسؤولين أن هذا الموقف يتجاهل المخاطر الاقتصادية المحتملة. وكان تصويت ميران بمثابة مفاجأة، خاصة أنه انضم إلى البنك المركزي بعد ساعات فقط من عمله كمستشار اقتصادي للرئيس السابق دونالد ترمب. وأكد ميران أنه لم يتلقَّ أي توجيهات من ترمب حول كيفية التصويت، رغم أن الرئيس السابق كان قد دعا في السابق إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. خلف ميران المحافظة أدريانا كوغلر التي قدمت استقالتها بشكل مفاجئ قبل انتهاء ولايتها. وجاء خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ ديسمبر، وسط دعوات متكررة من ترمب لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو وخفض تكاليف الاقتراض الحكومية. في تصريحات لشبكة سي إن بي سي، قال ميران إن الجميع في الاحتياطي الفيدرالي «مرحبون للغاية». ومع ذلك، أقر بأنه «من الأقلية» في مشاركة وجهة نظر ترمب بضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، حيث لا يوجد أي عضو آخر في اللجنة قريب من تأييد أي تخفيض سوى تخفيض طفيف. كما أعرب ميران عن اعتقاده بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام، وهي وتيرة تخفيف أسرع بكثير مما يريده أي عضو آخر في اللجنة. \وعلى الرغم من أن آراء ميران تخرج عن الإجماع السائد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يميل نحو وتيرة تدريجية في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإنه أكد على ضرورة «تقديم تفسير للعالم حول سبب اختلاف آرائه». وقد أعلن ميران عن عزمه على تقديم حججه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وفي هذا السياق، وصف ترمب تصويت ميران بأنه «جيد للغاية»، مضيفاً أن «الاحتياطي الفيدرالي كان ينبغي أن يبذل المزيد من الجهد». وفيما يتعلق بعلاقته بترمب، أوضح ميران أن الرئيس اتصل به للتهنئة فقط على منصبه الجديد، مؤكداً أنه لم يتحدث معه حول كيفية التصويت أو توقعاته لأسعار الفائدة، وأنه سيعتمد على تحليله المستقل للبيانات والاقتصاد. كان الإجماع حول قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أقوى من المتوقع، حيث توقع العديد من مراقبي الاحتياطي الفيدرالي أن يدعم زملاء ميران خفضاً كبيراً لسعر الفائدة. وقد عزز هذا الموقف الموحد الآمال في أن يحتفظ البنك المركزي -في الوقت الحالي- باستقلاليته في تحديد أسعار الفائدة. في الأسبوع المقبل، تترقب الأسواق ملاحظات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي حول فشلهم في دعم التخفيض الأكبر الذي سعى إليه ميران، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأميركي التي قد تعبر عن استيائه. \في سياق آخر، علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، على وصول ميران إلى الاجتماع، مشيراً إلى أن المخاطر التي تواجه سوق العمل تتطلب على الأرجح المزيد من التخفيضات في الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي. في المقابل، أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، أن قرار خفض الفائدة كان يهدف إلى دعم سوق العمل وحماية الاقتصاد. تتزامن هذه التطورات مع استيعاب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير. ورغم محاولات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التخفيف من توقعات الخفض المستقبلي، فإن التوقعات الصادرة عن صانعي السياسة تشير إلى احتمال خفض الفائدة بشكل متتالٍ في عام 2025. تركز الأسواق حالياً على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي القادمة، ومراقبة البيانات الاقتصادية ومفاوضات التجارة. وقد تحدد المسوح الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات اتجاه الأسبوع، بالإضافة إلى تقرير السلع المعمرة وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. وإذا تسارع التضخم، فقد تثار تساؤلات حول إمكانية خفض الفائدة بشكل متتال





الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ستيفن ميران السياسة النقدية دونالد ترمب

