ستة مبادئ تربوية اتبعتها مايا ماسك لتنشئة أبناءها القادة

مايا ماسك تكشف عن ستة قواعد صارمة لتربية أطفالها الثلاثة، تركز على الاستقلالية، المسؤولية، والعمل المبكر، وتوضح كيف ساهمت في نجاح إيلون، كيمبال وتوسكا في مجالات متنوعة.

أعلنت مايا ماسك، والدة الملياردير إيلون ماسك ، عن ستة مبادئ تربوية وضعتها في صلب تربية أبنائها الثلاثة، مؤكدةً أن هدفها لم يكن خلق أغنياء أو نجوم لامعين، بل بناء أفراد قادرين على الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية في كل مراحل حياتهم.

وقد أوردت مايا هذه المبادئ في حديث شامل نشره موقع "Your Tango"، وأبرزت كيف أن تطبيقها الفعّال ساهم في صقل شخصيات إيلون ماسك، ورجل الأعمال كيمبال ماسك المتخصص في التقنية والضيافة، وكذلك المخرجة توسكا ماسك. وقد جاءت هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الأخوة الثلاثة تحقيق إنجازات ملموسة في مجالاتهم المتنوعة، ما يبرز أهمية الأسس التربوية التي تأسست على الصبر والعمل الجاد.

تتمثل القواعد الستة التي تتبعها مايا في تشجيع أبنائها على بدء العمل في سن مبكرة، وتكليفهم بمهام بسيطة داخل مشروعها الصغير للتغذية. فقد كان إيلون يساعدها في شرح وظائف معالجات الكلمات، بينما كانت توسكا تتولى كتابة رسائل للأطباء. كما أُتيح للأولاد تجربة مبادئ ريادة الأعمال من خلال مشاريع تجارية صغيرة أُجريتها الأسرة، ما أسهم في زرع روح الابتكار والاستقلالية لديهم منذ الطفولة.

وعلاوة على ذلك، اعتمدت مايا على منح الأطفال الثقة الكاملة في اتخاذ قراراتهم الشخصية، فكانت تترك لهم حرية اختيار المدارس والجامعات وإدارة طلبات المنح والقروض، دون تدخل أو رقابة مستمرة من قبلها. إن هذا الأسلوب أظهر للنسل أهمية الاعتماد على الذات وتحمّل نتائج خياراتهم، سواء كانت ناجحة أو غير ذلك. من جانب آخر، رفضت مايا إدمان أبنائها على الرفاهية والترف، فكانت سنوات الدراسة الجامعية تقضيها العائلة في ظروف متواضعة تحاكي الواقع البسيط.

وأكدت أن عدم تعويد الأطفال على الكماليات يساعدهم على التكيّف مع مختلف الظروف وتجاوز الصعاب. كما شدّت على أهمية الفضول الفكري، مشيرةً إلى أن إيلون كان مولعًا بالقراءة واستكشاف الأفكار الجديدة منذ طفولته، وهذا الشغف مكنه من التعامل مع الفشل بصورة بناءة؛ فكلما تعرض أحد مشاريعه لتفجيرات غير متوقعة، كان يرد: "الآن سنعرف ما الخطأ، وسنجعل المحاولة التالية صحيحة".

وفي الختام، نبهت مايا إلى أن أهم درس يمكن للآباء أن يغرسوه هو المسؤولية الكاملة عن المستقبل، داعيةً الأهل إلى السماح لأبنائهم بإدارة عمليات التقديم للجامعات والوظائف بأنفسهم، لتشكيل شخصيات مستقلة قادرة على مواجهة التحديات بثقة





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