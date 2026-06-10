ستة جرحى يلاقون حتفهم في قلب ذي قار: سلسلة من حوادث الطرق تودي بحياة العشرات خلال 48 ساعة

حادث سير مروع في ذي قار يقتل ستة أشخاص، يأتي بعد تصادم مميت على الطريق الدولي بين البصرة وذي قار ومقتل الإعلامي هلكوت عزيز على الطريق بين بغداد والبصرة، لتتراكم الفاجعات وتلقب الطرق المحلية بـ"طرق الموت".

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2026، شهدت محافظة ذي قار جنوب شرق العراق حادث سير مروع أودى بحياة ستة أشخاص، من بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة.

وقع الحادث بالقرب من منطقة "النهر المالح" التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي المحافظة، حيث انحرفت مركبة نقلت الضحايا عن مسارها وانقلبت بقوة، مما أدى إلى وفاة جميع الركاب على الفور. وقد عثر على الجثث داخل حطام السيارة المشتعل، وتوجب على فرق الإنقاذ إجلاء الجثث ونقلها إلى المستشفى لتوثيق الجروح وإجراء الفحوصات اللازمة.

وقد أعلن مصدر أمني للوكالات الإخبارية المحلية أن السبب الأولي للحادث قد يكون مرتبطاً بالسرعة الزائدة أو عطل ميكانيكي، بينما ما زالت التحقيقات جارية لتحديد العوامل الدقيقة التي أدت إلى الانقلاب الفادح. يأتي هذا الحادث في ظل سلسلة مدمرة من الفاجعات المرورية التي اجتاحت العراق خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث سُجلت عدة حوادث أدت إلى سقوط عشرات الضحايا.

ففي يوم الأحد الماضي، وقع تصادم عنيف على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار بين صهريج كبير وحافلة ركاب، أسفر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 19 آخرين بحروق شديدة. وعلق عميد زياد الحصونة، مدير مرور ذي قار، أن السبب وراء ذلك كان "غلب النعاس" على سائق الحافلة، ما أدى إلى فقدانه للسيطرة وانقضاضه على الشاحنة ثم الحاجز الخرساني، مما أطلق نيراناً هائلة التهم الحافلة بأكملها.

وبعد الحادث، دعت دائرة صحة البصرة ذوي الضحايا إلى مراكز الطب العدلي لتقديم عينات الحمض النووي بهدف تحديد هوية الجثث التي تفحمت بالكامل جراء النيران. وفي اليوم التالي، سُجل حريق آخر على الطريق السريع بين بغداد والبصرة، حيث استشهد الإعلامي الكردي "هلكوت عزيز"، مراسل ومدير مكتب شبكة "رووداو" الإعلامية في بغداد، إثر حادث مرور مميت.

وقد وصفته الجهات المعنية بـ"حادث إجرامي"، مشيرة إلى أن سائق إحدى المركبات المتورطة كان يقود بسرعة مفرطة دون مراعاة للسيارة القادمة، مما أدى إلى الاصطدام المروع. تراكمت هذه الحوادث لتجعل الطرق العراقية تُلقَّب بـ"طرق الموت" من قبل الأوساط المحلية، مطالبةً السلطات بفرض رقابة مشددة على السائقين وتوعية الجمهور بخطورة الإهمال والسرعة الزائدة على الطرق العامة.

الحكومة وعدت باتخاذ إجراءات فورية لتفادي مثل هذه الكوارث، بما في ذلك تعزيز دوريات المرور، وتطبيق قوانين أكثر صرامة ضد السائقين المخالفين، وإطلاق حملات توعية شاملة حول مخاطر النوم أثناء القيادة والسرعة غير المبررة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حوادث طرق ذي قار المنطقة الجنوبية حالات وفاة سلامة المرور

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

من يملك أفضل حظوظ التأهل؟.. العرب في كأس العالم 2026 ومواعيد المواجهات الحاسمةتسجل المنتخبات العربية حضورا تاريخيا في مونديال 2026 مع مشاركة 6 منتخبات عربية، في نسخة تعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا.

Read more »

بطولة كأس العالم 2026 .. 48 منتخباً .. وقارة تحتضن العالمفي صيف 2026 لن يكون العالم على موعد مع بطولة كرة قدم عادية، بل مع حدث تاريخي غير مسبوق يعيد

Read more »

السفارة الأمريكية بالرياض: 500 موظف قنصلي لتسريع تأشيرات كأس العالم 2026أكد مسؤول بالسفارة الأمريكية في الرياض أن الولايات المتحدة تستعد لاستقبال بطولة كأس العالم 2026 التي تُعد الأكبر في تاريخ كرة القدم، بمشاركة 48 منتخبًا، وإقامة 104 مباريات، ضمن استضافة مشتركة تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

Read more »

تعرّف على معايير كسر التعادل في مجموعات كأس العالمتشهد كأس العالم مشاركة مميزة بوجود 48 منتخباً تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة. ونظراً لتقارب...

Read more »

حكم برازيلي يدير افتتاح كأس العالم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في أزتيكاالفيفا يعيّن الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لقيادة المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك وجنوب أفريقيا على استاد أزتيكا، ضمن بطولة موسعة تضم 48 منتخباً ور

Read more »

مونديال السياسة.. عندما تصطدم الكرة بالبيت الأبيض وطهرانتنطلق الخميس في مكسيكو سيتي فعاليات أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، بمشاركة 48 منتخبا وطنيا، وإقامة 104 مباريات في ثلاث دول مضيفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك،

Read more »