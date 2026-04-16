ستارمر يدعو لفتح مضيق هرمز كـ "هدف عالمي" ويقود جهود ضمان حرية الملاحة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يشدد على ضرورة فتح مضيق هرمز فوراً وغير مشروط، واصفاً إياه بـ "الهدف العالمي". دعوة ستارمر تأتي في سياق قمة حرية الملاحة، ويرافقه دعوات لجهود دولية لإزالة الألغام من المضيق. كما يبحث مع الرئيس الفرنسي دعم أوكرانيا.

تتجه الأنظار نحو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، الذي من المقرر أن يلقي كلمة حاسمة في قمة حرية الملاحة ، حيث سيشدد على الأهمية الحيوية لفتح مضيق هرمز ، واصفاً إياه بـ "الهدف العالمي". جاء هذا الإعلان من ديوان الحكومة البريطانية، الذي أكد على لسان ستارمر في بيان مرتقب: "لا شك في أن فتح مضيق هرمز بشكل فوري وغير مشروط هو مسؤولية عالمية، ويجب علينا العمل لضمان تدفق موارد الطاقة والسلع في العالم بحرية مرة أخرى".

هذه الدعوة تأتي في سياق متصاعد للتوترات في المنطقة، وتشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه المضيق في حركة التجارة العالمية للطاقة. إلى جانب الدعوة لفتح المضيق، سيتناول ستارمر أيضاً مسألة إزالة الألغام من مضيق هرمز، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفعالة في هذه المهمة الحيوية لضمان سلامة الملاحة. يأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الممرات المائية الحيوية، لا سيما مع ما تشهده المنطقة من تحديات لوجستية وأمنية. وفي إطار آخر، من المتوقع أن يجتمع ستارمر على مأدبة غداء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سيبحثان سبل تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا، إلى جانب قضايا دولية أخرى ذات أهمية استراتيجية. هذا اللقاء الثنائي يعكس أهمية التنسيق الأوروبي في مواجهة الأزمات العالمية، ويشير إلى عزم بريطانيا وفرنسا على لعب دور قيادي في معالجة التحديات الراهنة. في سياق متصل، كان ستارمر قد أعلن في وقت سابق عن اعتزام بلاده وفرنسا استضافة قمة دولية حول حرية الملاحة هذا الأسبوع، وذلك استجابة للحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على مضيق هرمز. هذه المبادرة تعكس قلقاً دولياً متزايداً بشأن تأثير هذه الإجراءات على استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وقبل ذلك، عقد وزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف الدولي لضمان حرية الملاحة اجتماعات افتراضية لمناقشة سبل مواجهة أي عقوبات محتملة قد تفرض على إيران، مما يشير إلى جدية التحدي الذي تمثله الأوضاع الحالية. تأتي هذه التطورات بعد أن بدأت البحرية الأمريكية في الثالث عشر من أبريل بحصار بحري شامل على السفن المتجهة إلى ومن الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز. ويعد هذا المضيق شرياناً حيوياً، حيث يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يجعله نقطة حساسة لأمن الطاقة العالمي. تؤكد واشنطن على حق السفن غير الإيرانية في عبور المضيق طالما أنها لا تخضع لأي رسوم تفرضها طهران. وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسمياً عن فرض مثل هذه الرسوم، إلا أن طرحها لخطط بهذا الشأن يثير قلق المجتمع الدولي. في تطور آخر يعكس الانقسامات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، أيد مجلس النواب الأمريكي الحملة العسكرية التي شنها الرئيس ترامب ضد إيران، بينما عرقله بفارق ضئيل قرار قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب ما لم يأذن الكونغرس بذلك. هذا التصويت يسلط الضوء على تعقيدات المشهد السياسي الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والتدخل العسكري، ويشير إلى استمرار الجدل حول حدود السلطة الرئاسية في شن العمليات العسكرية. في غضون ذلك، تتواصل التحذيرات من تصعيد إسرائيلي مستمر في لبنان، على وقع مفاوضات واشنطن، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين وعدم الاستقرار إلى المنطقة. على صعيد متصل، تتزايد التقارير حول أخبار العالم العربي، وأخبار العالم، وأخبار العالم العربي، مما يعكس الطبيعة المترابطة للأحداث الإقليمية والدولية. تشير هذه التقارير إلى أن التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، والتطورات السياسية في الولايات المتحدة، والوضع في لبنان، كلها عوامل تؤثر على ديناميكيات المنطقة الأوسع. إن الدعوة لفتح مضيق هرمز كـ "هدف عالمي" تعكس إدراكاً متزايداً بأن أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية هو مسؤولية مشتركة، ويتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً لضمان استمرار تدفق الطاقة والسلع الضرورية للاقتصاد العالمي. تتوقع الأوساط الدبلوماسية أن تثير كلمة ستارمر في قمة حرية الملاحة نقاشات مستفيضة حول آليات ضمان حرية الملاحة الدولية، وسبل مواجهة التهديدات المحتملة لهذه الحرية، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الكبرى في استعادة الاستقرار في المناطق المتوترة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كير ستارمر مضيق هرمز حرية الملاحة الطاقة إيران

United States Latest News, United States Headlines