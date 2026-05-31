سبيرز يبلغ نهائي إن بي إيه لأول مرة منذ 2014 بعد إسقاط ثاندر في المباراة السابعة

فاز سان أنطونيو سبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة السابعة من نهائي القسم الغربي ليحجز مقعده في النهائي لأول مرة منذ عقد، بقيادة فيكتور ويمبانياما.

تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز بقيادة النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ( إن بي إيه ) بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111-103 في المباراة السابعة الحاسمة ل نهائي القسم الغربي .

هذا الفوز يسمح للسبيرز بلعب النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث سيواجهون نيويورك نيكس يوم الأربعاء المقبل. كانت المباراة متوترة وatches فيها ثاندرradius فرصة للسيطرة خاصة بعد أن ارتكب ويمبانياما خمسة أخطاء شخصية مما دفعت لإخراجه من الملعب مؤقتاً. but بدلاً من ذلك، شاهدنا لحظة دفاعية حاسمة من لوك كورنيت البديل الذي تصدى لرمية إيزاياه هارتنشتاين بعد دخوله مباشرة. على الجانب الهجومي، قدم شاي غيلغيوس-ألكسندر أداءً متميزاً لثاندر لكن ذلك لم يكن كافياً لتعويض التقدم المستمر للسبيرز.

يذكر أن سبيرز يمتلك five ألقاب سابقة في الدوري، آخرها كان في 2014 ضد ميامي هيت. كما أعلنت الرابطة عن حصول جو مازولا مدرب بوسطن سلتيكس على جائزة أفضل مدرب للموسم 2025-2026





