سبيس إكس تطلق 29 قمراً اصطناعياً جديداً ضمن مهمة Group 10-54

أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية 29 قمراً اصطناعياً جديداً ضمن شبكة ستارلينك من فلوريدا، حيث عاد المعزز B1080 بنجاح بعد رحلته 27، في المهمة 68 لصاروخ فالكون 9 هذا العام.

أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية بنجاح 29 قمراً اصطناعياً جديداً على متن صاروخ فالكون 9 ، من مجمع الإطلاق الفضائي في محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية ضمن مهمة Group 10-54.

ونُشرت الأقمار ضمن منظومة ستارلينك في مدارها بنجاح وفق الخطة المرسومة، بينما واصل الصاروخ سجله التشغيلي الناجح، إذ عاد المعزز B1080 وهبط بسلام على منصة الهبوط البحرية المتمركزة في المحيط الأطلسي بعد إتمام رحلته الـ27. ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 68 لصاروخ فالكون 9 منذ بداية عام 2026، في إطار الوتيرة المتسارعة لعمليات الإطلاق التي تنفذها سبيس إكس خلال العام الحالي.

وتواصل منظومة ستارلينك توسيع شبكتها العالمية، إذ تضم حالياً أكثر من 10,600 قمر اصطناعي نشط، وتوفر خدمات الإنترنت للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك خدمات الاتصال على متن الطائرات وخدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة لدى بعض مزودي الاتصالات. هذا الإطلاق يعكس التقدم التكنولوجي المستمر لشركة سبيس إكس في مجال استكشاف الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية، حيث تبرز كرائدة في صناعة الفضاء التجارية. ويساهم توسيع شبكة ستارلينك في سد الفجوة الرقمية وتقديم حلول اتصالات متطورة للمناطق النائية.

كما أن تكرار رحلات فالكون 9 وإعادة استخدام المعززات يقلل من تكاليف الإطلاق ويزيد من كفاءة العمليات. هذه الخطوات تمثل جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز البنية التحتية للاتصالات العالمية عبر الفضاء، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول. وتستعد سبيس إكس لمزيد من المهام الطموحة في الفضاء القريب، بما في ذلك تطوير Starship及missions الأخرى





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سبيس إكس ستارلينك فالكون 9 أقمار صناعية إطلاق فضائي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير تركي: استثمرنا 355 مليار دولار في البنية التحتية للنقل خلال 23 عاماوزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أفاد بأن استثمارات النقل ستساهم في الاقتصاد التركي بترليوني دولار خلال 10 سنوات.. | Anadolu

Read more »

وزير الدفاع الروسي: سنزود قواتنا بـ20 ألف طائرة مسيرة متوسطة الحجم خلال 2026أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أن القوات المسلحة الروسية ستتلقى خلال عام 2026 حوالي 20 ألف طائرة مسيرة، قادرة على نقل حمولات تتراوح بين 10 و40 كيلوغراما.

Read more »

أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات بحق قيادات في حركة النهضة التونسيةأصدرت محكمة الاستئناف في تونس أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات بحق قيادات من حركة النهضة في قضية 'التآمر على أمن الدولة'، وسط تنديد الحركة.

Read more »

رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرينclock-icon 29 minutes ago المدينة المنورة play القراءة الصوتية المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 13 يونيو 2026 م واس نظّمت رئاسة الشؤون الدينية

Read more »

رسالة حاسمة من الداخلية السعودية بعد ضبط آلاف المخالفينأعلنت السلطات السعودية ضبط أكثر من 10 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع واحد، في إطار حملاتها لتعزيز الالتزام بالأنظمة ومكافحة التسلل والإقامة غير النظامية.

Read more »

سبيس إكس تُطلق 29 قمراً لستارلينك في رحلة فالكون 9 السابعة والستينأطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية 29 قمراً اصطناعياً جديداً ضمن منظومة ستارلينك، على متن صاروخ فالكون 9 انطلق من محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية في فلوريدا، في إ

Read more »