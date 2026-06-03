سبايس إكس تستعد لزلزال مالي في وول ستريت بطرح عام أولي وتقييم تريليوني

في خطوة غير مسبوقة، تهدف شركة سبايس إكس لجمع 75 مليار دولار عبر تثبيت سعر سهمها عند 135 دولاراً، مما يفتح الباب أمام حقبة جديدة من دمج تكنولوجيا الفضاء بالذكاء الاصطناعي.

في تحول دراماتيكي يعكس فلسفة إيلون ماسك في كسر القواعد التقليدية، تعتزم شركة سبايس إكس الرائدة في تكنولوجيا الفضاء والاتصالات القيام بخطوة مفاجئة تسبق جولتها الترويجية للمستثمرين، حيث قررت تثبيت سعر سهمها في الطرح العام الأولي المقبل عند مستوى 135 دولاراً للسهم الواحد.

تهدف الشركة من خلال هذه الاستراتيجية الجريئة إلى جمع حصيلة مالية قياسية وغير مسبوقة تصل إلى 75 مليار دولار، وذلك عبر بيع ما يقرب من 555.6 مليون سهم. وتطمح سبايس إكس من خلال هذا الإجراء إلى الوصول إلى تقييم إجمالي ضخم يناهز 1.75 تريليون دولار، مما يضعها في مصاف أكبر الشركات العالمية قيمة.

وتأتي هذه الخطوة لتقود موجة جديدة من الطروحات الكبرى لشركات الأسواق الخاصة العملاقة، مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، والتي يسعى الجميع من خلالها إلى اختبار مدى شهية أسواق المال العامة بعد سنوات من الركود في طروحات الشركات ذات القيمة السوقية الفائقة. إن قرار تثبيت سعر السهم مسبقاً قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر والتقاء المستثمرين يمثل إجراءً استثنائياً ونادراً للغاية في أدبيات وول ستريت، حيث جرت العادة المتبعة أن تقوم الشركات بتحديد نطاق سعري مرن يتغير صعوداً وهبوطاً بناءً على حجم الطلب الفعلي.

ولم يتوقف ابتكار ماسك عند آلية التسعير، بل امتد ليشمل هيكلة توزيع الأسهم، حيث سيتم منح المستثمرين الأفراد حصة غير معتادة قد تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الطرح، في محاولة للاستفادة من القاعدة الجماهيرية العريضة التي تتابع مشروعاته بشغف. علاوة على ذلك، سيعتمد الطرح بالكامل على إصدار أسهم جديدة تذهب كافة عوائدها لتطوير مشروعات الشركة المستقبلية، مع فرض حظر تام على بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين القدامى، وإلزام إيلون ماسك بالاحتفاظ بأسهمه لمدة 366 يوماً بعد الطرح، وهو ما يعتبر إشارة قوية على الثقة والمصداقية الموجهة للمستثمرين الجدد.

تستند هذه القيمة التريليونية الطموحة لشركة سبايس إكس إلى هيمنتها المتوقعة على أسواق وتقنيات مستقبلية لا تزال في طور التكوين، والتي تتنوع ما بين بعثات استكشاف كوكب المريخ وصولاً إلى بناء مراكز بيانات متطورة مدعومة بالطاقة الشمسية في الفضاء الخارجي لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستهدفة بذلك سوقاً محتملة تُقدّر قيمتها بـ 28.5 تريليون دولار. وقد كان الاندماج الضخم الذي حدث مطلع العام الجاري بين سبايس إكس وشركة إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً لهذا التوجه، حيث قُدّرت قيمة شركة الصواريخ بتريليون دولار ومطورة روبوت الدردشة غروك بـ 250 مليار دولار.

ومن المقرر أن تُوجه أموال الاكتتاب بشكل أساسي لتوسيع موارد الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات شبكة أقمار ستارلينك للاتصالات. ومع ذلك، يجد المستثمرون أنفسهم أمام تحدٍ حقيقي في تقييم الشركة نظراً لعدم وجود منافس مباشر يمتلك نفس القدرات، إذ يتجاوز التقييم المستهدف البالغ 1.75 تريليون دولار تقديرات مؤسسة مورنينغستار التي حددت القيمة العادلة للشركة عند 780 مليار دولار فقط، بالاعتماد على أداء قطاع ستارلينك الذي يمثل المصدر الوحيد للأرباح حالياً.

وتكشف البيانات المالية لعام 2025 عن تحول الشركة نحو خسارة صافية بلغت 4.94 مليار دولار مقارنة بأرباح العام السابق، ورغم ارتفاع إيرادات الربع الأول من العام الحالي إلى 4.69 مليار دولار، إلا أن خسارة السهم اتسعت لتصل إلى 1.27 دولار. هذا يجعل التقييم يستند إلى مضاعف إيرادات تاريخي مرتفع جداً يبلغ 93.7 مرة، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالحوكمة بسبب هيكل الأسهم ثنائية الفئة الذي يمنح ماسك ومجموعة صغيرة من التنفيذيين سيطرة مطلقة وقوة تصويت مركزة.

من المتوقع أن يمهد هذا الاكتتاب التاريخي الطريق أمام تدفق شركات تكنولوجية عملاقة إلى البورصات العامة، مما سيضيف مجتمعة قرابة 4 تريليونات دولار إلى الرأسمالية السوقية العالمية ويشعل المنافسة على سيولة المستثمرين. وتخطط سبايس إكس لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX، في إطلالة أولى مرتقبة بتاريخ 12 يونيو، تحت إدارة كونسورتيوم مصرفي عالمي رفيع المستوى يضم غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبنك أوف أميركا، وسيتي غروب، وجي بي مورغان، مما يعكس حجم الثقة المصرفية في قدرة الشركة على تحويل طموحاتها الفضائية إلى واقع مالي مستدام





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سبايس إكس إيلون ماسك طرح عام أولي بورصة ناسداك ستارلينك

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