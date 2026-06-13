سباق الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: موريتانيا تحشد الدعم لمرشحها إسماعيل ولد الشيخ أحمد

تستعد موريتانيا لخوض معركة دبلوماسية مبكرة لحصد منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عبر ترشيح الدبلوماسي المخضرم إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسط دعم إفريقي متزايد.

تشهد الساحة ال دبلوماسية الإسلامية سباقاً مبكراً على منصب الأمين العام ل منظمة التعاون الإسلامي ، الذي سيشغر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بانتهاء ولاية الأمين العام الحالي التشادي حسين إبراهيم طه.

وتتصدر موريتانيا المشهد بترشيحها للدبلوماسي المخضرم إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي بدأ حملة واسعة لحشد الدعم الإقليمي والدولي، معتمدة على شبكة علاقاتها المتوازنة داخل القارة الإفريقية والعالم العربي، فضلاً عن السمعة الدولية التي يتمتع بها مرشحها. وفي أحدث تحركاتها، أعلنت جمهورية بنين دعمها الرسمي للترشيح الموريتاني، خلال لقاء جمع الرئيس البنيني روموالد واداغني بوزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

ويعكس هذا الدعم توافق الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار التنسيق في الملفات الأمنية والتنموية. يأتي هذا التحرك عقب زيارة مماثلة للوزير الموريتاني إلى السنغال، حيث سلم رسالة من الرئيس ولد الغزواني إلى الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي، في إطار الحملة الدبلوماسية الهادفة إلى تأمين أكبر عدد من الأصوات الإفريقية والإسلامية قبل بدء المشاورات الرسمية.

وكانت الرئاسة الموريتانية قد أعلنت ترشيح إسماعيل ولد الشيخ أحمد في نيسان/ أبريل الماضي، لتبدأ منذ ذلك الحين اتصالات سياسية ودبلوماسية مع عواصم إفريقية وعربية وإسلامية. ويرى متابعون أن نواكشوط تراهن على شبكة علاقاتها واستقرارها السياسي، إلى جانب الخبرة الدبلوماسية لمرشحها، الذي شغل حقيبة الخارجية بين عامي 2018 و2022، ثم مديراً لديوان الرئيس حتى عام 2024، كما أنه معروف دولياً بدوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بين عامي 2015 و2018، حيث قاد جهود الوساطة في واحدة من أعقد الأزمات.

وتُعد منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست عام 1969 بعد حريق المسجد الأقصى، أكبر تجمع للدول الإسلامية في العالم، حيث تضم 57 دولة موزعة على أربع قارات. وتضطلع المنظمة بأدوار سياسية ودبلوماسية وإنسانية، تتصدرها القضية الفلسطينية، إلى جانب ملفات التنمية والتعاون الاقتصادي والثقافي. ويُعتبر منصب الأمين العام من أبرز المناصب الدبلوماسية في العالم الإسلامي، إذ يدير أعمال المنظمة ويمثلها في المحافل الدولية.

وفي حال نجاح موريتانيا في الفوز بهذا المنصب، ستكون هذه المرة الأولى التي تتولى فيها الأمانة العامة منذ تأسيس المنظمة، مما يعزز مكانتها الدبلوماسية بعد أن ترأست الاتحاد الإفريقي في 2024. ومع بقاء عدة أشهر على انتهاء الولاية الحالية، يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بين الدول الأعضاء، في ظل سعي أكثر من عاصمة لتأمين مواقع مؤثرة.

وحتى الآن، لم يُعلن عن مرشحين آخرين، لكن الاحتمالات تبقى مفتوحة، خاصة مع حسابات التوازن بين المجموعات العربية والإفريقية والآسيوية، ودور الدول المؤثرة مثل السعودية، الدولة المضيفة للمقر. وتبدو موريتانيا من أوائل الدول التي بدأت حملة منظمة ومبكرة لحشد التأييد لمرشحها، ما قد يخلق أمراً واقعاً دبلوماسياً قبل ظهور أي منافس جدي





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