سبانيول: كارلوس ألكاراز يعلن غيابه عن بطولة ويمبلدون للتنس

أعلن اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز رسميا أنه سيغيب عن بطولة ويمبلدون للتنس ثالث دورات"غراند سلام" للعام الحالي. وكشف ألكاراز عن عدم حضوره في بطولة رولان غاروس بباريس التي ستنطلق بعد أيام قليلة لتتواصل النكسات التي يعاني منها النجم العالمي في الفترة الأخيرة.

وكتب الإسباني على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "أشعر بتحسن كبير لكن للأسف لست جاهزا للعب بعد لهذا السبب علي الانسحاب من جولة الملاعب العشبية في كوينز وويمبلدون نواصل العمل للعودة في أقرب وقت ممكن". Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon.

Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos





