سباق مع الزمن لإنقاذ الذاكرة الفلسطينية: تفاصيل المهمة السرية للأونروا لحماية أرشيف اللاجئين

كشف تقرير صحفي عن تفاصيل عملية سرية ومحفوفة بالمخاطر قادتها وكالة الأونروا لإنقاذ الوثائق التاريخية والسجلات الحيوية للاجئين الفلسطينيين من الدمار في قطاع غزة والقدس الشرقية، وذلك لضمان الحفاظ على الأدلة القانونية والتاريخية التي توثق حق العودة والنزوح القسري عام 1948.

في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة، كشف تقرير أعده جيسون بيرك، مراسل الشؤون الدولية، عن تفاصيل مهمة سرية للغاية نفذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ' الأونروا ' بهدف إنقاذ أرشيف حيوي يوثق تاريخ ومآسي اللاجئين الفلسطينيين.

بدأت القصة من المسافة الفاصلة بين شرق القدس والعاصمة الأردنية عمان، وهي رحلة تبدو في الظروف العادية قصيرة وبسيطة عبر البحر الميت ونقاط التفتيش الحدودية، إلا أنها تحولت في صيف عام 2024 إلى عقبة شبه مستحيلة أمام العاملين في المجال الإنساني. كانت المهمة تتمثل في حماية كميات هائلة من الوثائق الأرشيفية التي تؤرخ لعقود من التاريخ الفلسطيني الحديث، وهي وثائق تمثل الذاكرة المؤسسية والقانونية لملايين البشر.

استمرت هذه العملية الشاقة لمدة عشرة أشهر، واتسمت بحساسية فائقة ومخاطر أمنية جسيمة، حيث شارك فيها عشرات الموظفين من أربع دول مختلفة، وخاضوا رحلات محفوفة بالمخاطر لنقل الوثائق تحت وطأة القصف الجوي، في عمليات نقل سرية شملت مظاريف غير مميزة نقلت إلى مصر وصناديق ثمينة شُحنت جواً عبر طائرات عسكرية لضمان وصولها إلى بر الأمان. تكمن الأهمية القصوى لهذا الأرشيف في كونه الدليل المادي الوحيد الذي يثبت ملكيات الفلسطينيين وأصولهم في القرى والمدن التي هُجروا منها إبان النكبة عام 1948.

فقد أشار روجر هيرن، المسؤول البارز في الأونروا والمشرف على هذه العملية، إلى أن تدمير هذه السجلات سيكون كارثة حقيقية، لأنها تمثل السند القانوني الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه في حال التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، لإثبات وجود الفلسطينيين في مناطق محددة. وتتضمن هذه الملفات بطاقات التسجيل الأصلية للاجئين الذين وصلوا إلى غزة عام 1948، بالإضافة إلى شهادات الميلاد والزواج والوفاة التي تمتد عبر أجيال متعاقبة.

ورغم وجود محاولات سابقة لرقمنة هذه السجلات، إلا أن مئات الآلاف من الوثائق ظلت في شكلها الورقي حتى عام 2023، مما جعلها عرضة للتدمير المتعمد أو التلف نتيجة الحرائق والفيضانات. وفي هذا السياق، أكد جان بيير فيليو، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في باريس، أن هذه الوثائق أساسية لفهم التجربة الفلسطينية، حيث توثق شهادات حية حول كيفية إجبار الناس على الفرار ومواقع ممتلكاتهم التي دُمرت، مشيراً إلى أن حوالي 200 ألف شخص وصلوا إلى غزة في الفترة ما بين 1948 و1949 من مختلف أنحاء فلسطين.

على الجانب الآخر، واجهت الأونروا عداءً مستمراً من الجانب الإسرائيلي، الذي اتهم الوكالة بمحاولة إبقاء آمال العودة حية من خلال منح صفة لاجئ لأحفاد النازحين، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالمناهج الدراسية. وقد بلغت الخطورة ذروتها مع بداية الحرب على غزة، حينما أمرت إسرائيل بإخلاء مكاتب الوكالة في مدينة غزة، مما ترك الموظفين الدوليين في سباق مع الزمن لإنقاذ الملفات قبل أن يتم اقتحام المكاتب أو تدميرها.

وما زاد من تعقيد الموقف هو تعرض نظام التسجيل الرقمي للوكالة لهجمات إلكترونية مكثفة، مما أثار مخاوف من محو النسخ الرقمية نهائياً. وفي عملية جريئة، عاد فريق صغير من مسؤولي الأونروا بشاحنات مستأجرة إلى المقر المترامي الأطراف في غزة، ونجحوا في نقل الوثائق في ثلاث رحلات شاقة جنوباً نحو مستودع أغذية في رفح.

وبسبب القيود المصرية التي اشترطت التنسيق مع إسرائيل، اضطر مسؤولو الوكالة لاستخدام جوازات سفر دولية لتهريب الأرشيف بشكل غير رسمي لتجنب مصادرته، وهو ما نجحوا فيه بالفعل، ليتم نقل الوثائق لاحقاً من مصر إلى عمان عبر طائرات عسكرية أردنية. وقد تمت الشحنة الأخيرة قبل أسبوعين فقط من سيطرة الدبابات الإسرائيلية على رفح في مايو 2024، مما أغلق الطريق نهائياً.

ومع ذلك، لا تزال هناك مجموعة أخرى من الوثائق في مجمع الأونروا بالقدس الشرقية تواجه خطراً داهماً نتيجة الضغوط التي يمارسها اليمين المتطرف لطرد الوكالة، مما يجعل معركة إنقاذ الذاكرة مستمرة حتى اللحظة





