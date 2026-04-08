سباليتي ينصح كونسيساو: كيف يصبح مثل محمد صلاح

مدرب يوفنتوس يوضح الطريق للاعب كونسيساو ليصبح خليفة محمد صلاح في ليفربول، ويقدم نصائح قيمة لتطوير مهاراته وتعزيز أدائه.

علق الإيطالي لوتشيانو سباليتي ، المدير الفني لفريق يوفنتوس ، على إمكانية انتقال لاعبه البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو إلى صفوف فريق ليفربول لتعويض الفراغ الذي سيتركه النجم المصري محمد صلاح ، الذي أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي بعد أن أمضى تسع سنوات في صفوف الفريق. ارتبط ليفربول بالعديد من اللاعبين لتعويض محمد صلاح في الموسم المقبل، ومن بينهم فرانسيسكو كونسيساو ، الجناح البرتغالي الشاب.

في هذا السياق، سُئل سباليتي عن إمكانية أن يصبح كونسيساو بنفس مستوى محمد صلاح، فرد قائلاً: "هذه مقارنة عادلة". أوضح سباليتي في تصريحات نشرتها شبكة فوتبول إيطاليا، أن كونسيساو لاعب شاب لا يزال يحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرة، وعليه أن يثبت قدرته على اللعب في مراكز مختلفة. أضاف سباليتي: "وجود لاعب خلفه لا يجب أن يقلقه. عندما يستلم الكرة ويواجه المدافع، يصبح من الصعب إيقافه. في سبع أو ثماني محاولات، يخلق سبع أو ثماني فرص هجومية محتملة". وتابع: "يحتاج كونسيساو إلى تحسين اتخاذ القرار، وتطوير مهاراته الفردية، والتركيز على اختيار اللحظة المناسبة لتمرير الكرة. إنه يركز بشكل جيد على بعض الجوانب". واصل المدرب الإيطالي إشادته بكونسيساو، واصفاً إياه بأنه من أفضل اللاعبين الذين رآهم في مركز الجناح، مع الحاجة فقط إلى تحسين مهارات التسديد. أكمل سباليتي: "محمد صلاح، على سبيل المثال، وصل إلى مستوى مذهل في هذا الجانب، وهذا ما يجب على كونسيساو العمل عليه لتحقيقه". تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح لعب تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي عندما كان في صفوف روما خلال موسم 2016-2017، مما يعطي سباليتي رؤية واضحة حول قدرات صلاح وكيفية تطورها. في سياق آخر، وجه يورغن كلوب، الرئيس الحالي لكرة القدم العالمية في ريد بول، رسالة شكر مؤثرة إلى جماهير ليفربول على دعمهم المستمر طوال فترة وجوده في النادي، والتي امتدت لتسع سنوات، مستعيدًا باعتزاز مسيرته الحافلة. من جانبه، أبدى أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، رأيه حول البديل الأنسب لمحمد صلاح في الفريق مع اقتراب رحيل الفرعون المصري عن ملعب أنفيلد، مما يفتح الباب أمام التكهنات حول الخيارات المتاحة لتعويض هذا النجم البارز. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تترقب فيه الجماهير أخبارًا عن تعاقدات ليفربول وتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، في ظل التحديات التي يواجهها الفريق في الحفاظ على تنافسيته على جميع الجبهات. الاهتمام بتعويض صلاح يعكس أهميته وتأثيره الكبير على أداء الفريق، حيث يعتبر من أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول الحديث.





