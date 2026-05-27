سان جيرمان يبحث عن التاريخ في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال

يسعى باريس سان جيرمان للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تتويجه الأول الموسم الماضي، حيث يواجه آرسنال في النهائي. يعتمد الفريق على فلسفة جديدة تحت قيادة لويس إنريكي، بعيدا عن نجوم الصف الأول، مع تألق عثمان ديمبلي وكفاراتسخيليا. يطمح النادي ليكون أول فريق فرنسي يدافع عن اللقب.

بعد التتويج الأول في تاريخ باريس سان جيرمان الفرنسي ب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يسعى الفريق الباريسي لتحقيق إنجاز جديد بالاحتفاظ باللقب في نسخة هذا العام.

يخوض سان جيرمان مواجهة مرتقبة أمام آرسنال الإنجليزي في نهائي البطولة، بعد مسيرة استثنائية قادها المدرب الإسباني لويس إنريكي. أثبت فريق إنريكي أنه لا يقهر خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث تفوق على كبار القارة مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ. ويأمل النادي الباريسي في ترسيخ مكانته كأحد أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

منذ وصول إنريكي في عام 2023، شهد سان جيرمان تحولا جذريا في فلسفته الكروية، حيث ابتعد عن سياسة التعاقدات الضخمة مع النجوم واعتمد على بناء فريق شاب ومتجانس. غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في صيف 2023، ثم رحل الفرنسي كيليان مبابي بعد عام واحد. ورغم ذلك، نجح النادي في بناء تشكيلة قوية بقيادة عثمان ديمبلي الذي تحول من جناح موهوب إلى مهاجم حاسم، وسجل 35 هدفا الموسم الماضي وحصل على الكرة الذهبية.

كما تألق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغالي فيتينيا والمغربي أشرف حكيمي. ويعد إنريكي النجم الحقيقي للفريق، حيث قد يصبح خامس مدرب يحرز ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. وقال إنريكي: عندما جئت إلى النادي قلت إن هدفي هو صناعة التاريخ. ونجح الفريق في بلوغ نصف النهائي ثلاث مرات متتالية تحت قيادته، بعد أن كان قد وصل إلى هذا الدور ثلاث مرات فقط في تاريخه قبل وصوله.

ويسعى سان جيرمان لأن يصبح أول فريق فرنسي يدافع عن لقبه في البطولة، علما أن ريال مدريد هو الوحيد الذي نجح في ذلك في الحقبة الحديثة. المباراة النهائية ستقام في بودابست، حيث يأمل سان جيرمان في تكرار إنجاز الموسم الماضي عندما اكتسح إنتر ميلان 5-0. ويواجه الفريق تحديا كبيرا أمام آرسنال الذي يسعى هو الآخر للتتويج الأول له في البطولة. لكن ثقة لاعبي سان جيرمان عالية، حيث قال كفاراتسخيليا: نعلم أننا أبطال النسخة الماضية، ويمكننا الفوز مجددا.

وأضاف: أثبتنا أننا قادرون على هزيمة أي فريق طالما نقدم كل ما لدينا.





