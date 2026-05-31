سان جيرمان يهزم أرسنال بركلات الترجيح ويحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا

حافظ باريس سان جيرمان على لقبه في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، معادلا الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد، ومؤكدا قوته الجماعية.

تمكن باريس سان جيرمان من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد ب دوري أبطال أوروبا ، بعد أن حافظ على لقبه بتغلبه على أرسنال بركلات الترجيح .

لم يكن هذا الانتصار سهلا، بل اعتمد على العزيمة والصلابة الذهنية بقدر ما اعتمد على المهارات الهجومية المعتادة. فبعد عام من الفوز الكاسح على إنتر ميلان بخمسة أهداف نظيفة في ميونخ، وجد الفريق الباريسي نفسه هذه المرة في مواجهة دفاع شرس كالجدار الأحمر في ملعب بوشكاش أرينا. وأكد المدرب لويس إنريكي أن سر نجاح الفريق يكمن في قدرته على الصمود وتجاوز الصعاب، وقال: من أفضل ما نملكه كفريق هو قدرتنا على الصمود. نستطيع تجاوز كل المشكلات.

اليوم أثبتنا أنه حتى لو كان أرسنال في أفضل حالاته ومتقدما بهدف، فنحن قادرون على العودة. وفي شوط أول محبط، غابت التحركات الخادعة والانسجام السلس الذي يميز أداء الفريق تحت قيادة إنريكي، حيث لم يتمكن من تهديد مرمى أرسنال سوى نادرا رغم السيطرة على الكرة. ونجح دفاع أرسنال بقيادة أرتيتا في تقييد نجمين مثل خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي، عبر الضغط المنظم وإغلاق المساحات. ومع ذلك، تحلى باريس بالصبر ولم يستسلم للذعر.

وأنهى المباراة مع 837 تمريرة ناجحة مقابل 199 لأرسنال، واستحواذ تجاوز 70%. لكن لغز دفاع أرسنال ظل صعبا حتى اندفع كفاراتسخيليا إلى المنطقة وحصل على ركلة جزاء نفذها عثمان ديمبلي بنجاح، مسجلا الهدف الـ45 للباريسيين في البطولة، معادلا رقم برشلونة في موسم 1999-2000. وخلال شوطين إضافيين فوضويين، واصل الباريسيون البحث عن ثغرات دون جدوى، قبل أن يحسموا اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد أن أطاح مدافع أرسنال جابرييل بركلته فوق العارضة.

رغم افتقار الانتصار للبريق الذي ميز الفوز على إنتر، إلا أنه كان أكثر قيمة ورضا، لأنه جاء على حساب فريق متألق توج بالدوري الإنجليزي بعد 22 عاما. وأثبت باريس أنه بنى فريقا مرنا يجد طرقا للفوز، مثلما اعتاد ريال مدريد. وأصبح باريس ثاني فريق بعد ريال مدريد يحتفظ بالكأس في حقبة دوري الأبطال، مما ينذر بمخاوف للمنافسين، خاصة مع إمكانية تطور هذا الفريق الشاب. وقال الجناح دوي: علينا أن نظل متواضعين.

لم ينته الأمر بعد، النجمة الثانية أصبحت هنا، وسنواصل العمل الجاد سعيا نحو الثالثة. وأشاد إنريكي بالروح الجماعية للفريق، مؤكدا أن الإحساس هذه المرة أقوى من العام الماضي، لأنهم أدركوا صعوبة مواجهة أرسنال. أما أرسنال، فتبخرت أحلامه في التتويج الأوروبي بعد موسم ماراثوني خاض فيه 63 مباراة، وتوج بالدوري لأول مرة منذ 22 عاما. وسيحتفل بجولة في شوارع شمال لندن، ولكن مع هدوء غبار الخيبة، سيعود الموسم المقبل كمرشح بارز لمنافسة باريس.

وتواصلت لعنة النهائيات القارية مطاردة أرسنال، حيث أخفق في التتويج بلقب دوري الأبطال. وأعرب ديكلان رايس عن خيبة أمل كبيرة، بينما عبر ميكيل أرتيتا عن فخره بلاعبيه لكنه لم يخف مرارته. كما أصبح وارن زاير إيمري أصغر لاعب يتوج مرتين بلقب البطولة، وأصبح باريس سان جيرمان رابع المشاركين في كأس القارات للأندية 2026





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا أرسنال لويس إنريكي بركلات الترجيح

United States Latest News, United States Headlines