سانشيز وميلوني في مواجهة ترامب: تحالف غير متوقع في أوروبا

يكشف مقال عن كيف وجد رئيس وزراء إسبانيا ورئيسة وزراء إيطاليا نفسيهما في موقف مماثل بالوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من اختلافهما الأيديولوجي، وكيف أثر ذلك على شعبيتهما الداخلية والخارجية.

كشف مقال لمدير مكتب رئيس الوزراء الإسباني في مدريد، جيسون هورويتز، عن ظاهرة سياسية مثيرة للاهتمام. على الرغم من التباين الأيديولوجي الشاسع بين رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز ، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني ، إلا أنهما وجدا نفسيهما مضطرين إلى اتباع مسار مماثل لضمان بقائهما السياسي، وهو اتخاذ موقف معارض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ترامب، الذي يمثل شخصية محبوبة لدى اليسار الدولي بسبب معارضته لسياسات ترامب، سواء كانت تهديدات بفرض تعريفات جمركية، أو المطالب بزيادة الإنفاق العسكري، أو طموحاته في غرينلاند، أو مواقفه تجاه إيران، أصبح نقطة التقاء غير متوقعة لقادة من أطراف سياسية مختلفة. سانشيز، خلال مؤتمر في برشلونة، رفع شعار 'لا للحرب!

' أمام حشد كبير من المؤيدين والقادة الليبراليين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً على رفضه لدعم النخب المتحيزة والداعية للحرب. هذا الموقف، على الرغم من أنه يهدف إلى تعزيز مكانة سانشيز على الساحة الدولية، إلا أنه يخدم أيضاً غرضاً داخلياً هاماً، وهو صرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تواجهه، بما في ذلك فضائح الفساد التي تورط فيها حلفاؤه السابقون والمحاكمات الجارية في المحكمة العليا الإسبانية.

في الواقع، شهدت شعبية سانشيز تراجعاً ملحوظاً قبل تبنيه هذا الخط المعادي لترامب، ولكن منذ ذلك الحين، بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ، حيث وجد في معارضة ترامب وسيلة فعالة لحشد الدعم الشعبي. على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، تشهد إيطاليا تطورات مماثلة.

على الرغم من أن ميلوني تمثل التيار اليميني المتشدد الذي لطالما احتضن ترامب بسبب مواقفه القومية ومعارضته للهجرة، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة إلى الابتعاد عنه بعد خسارة استفتاء شعبي، وهو ما يرجع إليه المحللون إلى علاقتها الوثيقة بالرئيس الأمريكي. ميلوني، التي سعت لسنوات إلى تعزيز نفوذها في أوروبا كجسر يميني يربطها بترامب، تراجعت شعبيتها بشكل حاد بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية، بما في ذلك على المعكرونة، وشنه حملة ضد إيران، بالإضافة إلى هجومه على البابا فرانسيس.

في إيطاليا الكاثوليكية، حيث يتمتع الفاتيكان بمكانة مرموقة، أصبح الاختيار بين الوقوف إلى جانب البابا الذي يدعو إلى السلام وبين رئيس أمريكي يسعى لكسب شعبيته أمراً صعباً للغاية. ميلوني، التي تبنت منهجاً براغماتياً، انحازت إلى جانب البابا، معربة عن رفضها لتصريحات ترامب المسيئة، مما أثار رد فعل غاضباً من ترامب الذي اتهمها بالخيانة. هذا التحول في موقف ميلوني يعكس مدى تأثير ترامب السلبي على الساحة السياسية الأوروبية، حيث أصبح الابتعاد عنه ضرورة سياسية لقادة من مختلف الأطراف.

هذا الابتعاد عن ترامب ليس مقتصراً على إسبانيا وإيطاليا. في بريطانيا، بدأ نايجل فاراج، الذي كان من أشد المعجبين بترامب، في انتقاده بشدة. وفي ألمانيا، وصف أحد الشخصيات البارزة في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ترامب بأنه 'عبء ثقيل'. وفي فرنسا، دعا قادة التجمع الوطني صراحة إلى النأي بأنفسهم عنه.

يبدو أن ميلوني أدركت أيضاً أن ترامب يمثل تحدياً كبيراً، وإذا أرادت المزيد من الأدلة على ذلك، فما عليها إلا أن تنظر إلى المجر، حيث خسر حليفها فيكتور أوربان مؤخراً خسارة ساحقة على الرغم من الدعم الذي تلقاه من ترامب وزيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس. يُظهر هذا التحول في المواقف مدى سمية الرئيس الأمريكي في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

بالنسبة لليساريين، كان ترامب بمثابة فزاعة منذ اليوم الأول، وأدرك سانشيز بوضوح أن المكاسب السياسية من خوض معركة ضده تفوق أي ردود فعل سلبية محتملة. في المقابل، رأى المحافظون الأوروبيون في ترامب شخصية ملهمة، ولكن الابتعاد الذي تسعى إليه ميلوني يشير إلى أن هذا قد يتغير. إن هذه التطورات تؤكد أن ترامب، على الرغم من شعبيته لدى بعض التيارات السياسية، أصبح يمثل عبئاً على العديد من القادة الأوروبيين الذين يسعون إلى الحفاظ على مصالح بلادهم وتعزيز مكانتهم على الساحة الدولية





