سانشيز يشارك في مهرجان بريمافيرا ساوند الداعم لفلسطين ببرشلونة

شارك رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مهرجان بريمافيرا ساوند الذي رفع شعارات داعمة لفلسطين ومناهضة للحرب على غزة، في ظل توتر العلاقات الإسبانية الإسرائيلية.

شهد مهرجان بريمافيرا ساوند الموسيقي في برشلونة هذا العام حضورًا لافتًا لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي شارك في فعاليات اليوم الختامي للمهرجان الذي تميز بمواقفه الداعمة ل فلسطين والرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشر سانشيز عبر حسابه على إنستغرام مقاطع مصورة من حضوره، مشيرًا إلى أن المهرجان الذي انطلق عام 2001 أصبح أكثر من مجرد حدث موسيقي، بل تحول إلى منصة للتعبير عن القضايا الإنسانية والسياسية. وقد رفع المهرجان هذا العام شعارات قوية مثل اكسروا الصمت في غزة ولا للحرب، كما أعلن المنظمون رفضهم مشاركة إسرائيل على مستوى الرعاة أو الفنانين، مما يعكس تحولًا في توجهات المهرجان نحو التضامن مع القضية الفلسطينية.

وخلال زيارته، التقى سانشيز بعدد من الشباب والفنانين ومنظمي الفعالية، مؤكدًا أن النجاح الدولي للمهرجان يعكس مجتمعًا تعدديا يرى في الثقافة مساحة للقاء والتعايش والحرية. وأضاف أن مهرجان بريمافيرا ساوند يشكل وسيلة لإظهار برشلونة وإسبانيا بوصفهما منفتحتين على العالم، ومتسمتين بالتنوع والحيوية من خلال الموهبة والإبداع. وحضر رئيس الوزراء الإسباني الحفل برفقة زوجته بيغونيا غوميز، حيث تجول في أرجاء المهرجان واستمع إلى بعض العروض الموسيقية التي قدمها فنانون من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة سانشيز في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل توترًا متصاعدًا، خاصة بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين في عام 2024، وهو القرار الذي أدى إلى استدعاء إسرائيل سفيرها لدى إسبانيا، فيما أنهت مدريد رسميًا مهام سفيرتها في إسرائيل في مارس الماضي. وألقى خلال الفعاليات عرب البرغوثي، نجل القيادي البارز في حركة فتح والأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، كلمة شكر فيها مدينة برشلونة وسكانها على دعمهم لفلسطين.

وأعرب البرغوثي عن امتنانه للحضور الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات التضامن، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز الوعي بالقضية الفلسطينية وتضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر جرأة. ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الدعم الشعبي والرسمي في إسبانيا للفلسطينيين، حيث نظمت العديد من المدن الإسبانية مظاهرات حاشدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وقامت بعض الجامعات والمراكز الثقافية بمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية.

ويعكس حضور رئيس الوزراء الإسباني في هذا المهرجان تغيرًا في السياسة الخارجية الإسبانية نحو المزيد من الانحياز للحقوق الفلسطينية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على العلاقات الإسبانية الإسرائيلية في المستقبل، خاصة مع استمرار الحرب في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك





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