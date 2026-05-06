سالم الدوسري يحقق المباراة رقم 300 مع الهلال ويستعد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

في 6 مايو 2026، حقق قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري ، إنجازًا تاريخيًا بتحقيق المباراة رقم 300 في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال مواجهة فريق الخليج، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 2-1.

هذا الفوز رفع رصيد الهلال إلى 77 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، متفوقًا على المنافسين في السباق نحو لقب الدوري. الدوسري، الذي يحمل لقب أفضل لاعب في آسيا، يتطلع الآن لمواجهة حاسمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الخلود، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار الدوسري للمشاركة في مراسم سحب القرعة النهائية لبطولة كأس آسيا 2027، التي ستقام في الدرعية يوم السبت المقبل، وسط حضور مجموعة من نجوم كرة القدم في غرب وشرق آسيا. هذا الإنجاز يثبت مكانة الدوسري كقائد بارز في كرة القدم السعودية، حيث يواصل تحقيق الإنجازات مع فريقه الهلال، الذي يسعى لتحقيق لقب أغلى الكؤوس في كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما أن هذا الفوز يتيح للهلال فرصة كبيرة للمنافسة على لقب دوري روشن للموسم الجاري، خاصة مع بقاء عدد قليل من الجولات. في الوقت نفسه، يستعد الدوسري للمشاركة في أحد أهم الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث ستعلن القرعة عن مجموعات كأس آسيا 2027، التي ستشهد مشاركة فرق قوية من مختلف أنحاء القارة. هذا الإنجاز يضيف إلى سجل الدوسري، الذي يعتبر أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث يواصل تحقيق الإنجازات على المستوى المحلي والقاري.

