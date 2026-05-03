ساغون: مكونات 'النظام العصبي' للمنصات العسكرية تُعرض لأول مرة في ساها 2026

تستعد شركة باركو إلكترونيك لعرض محولات ساغون المبتكرة في معرض ساها 2026 بإسطنبول، والتي تمثل مكونات أساسية في الأنظمة العسكرية المتقدمة، وتضمن التواصل الفعال بين المنصات المختلفة في أصعب الظروف.

تستعد شركة باركو إلكترونيك للكشف عن منتجاتها المبتكرة من سلسلة ساغون ، والتي تمثل مكونات أساسية في الأنظمة العسكرية المتقدمة، وذلك لأول مرة في معرض ساها 2026 المرتقب في إسطنبول.

هذه المحولات، التي تُعد بمثابة 'النظام العصبي' للمنصات المختلفة مثل الطائرات والمركبات الجوية غير المأهولة والمركبات المدرعة، تتيح للأنظمة العسكرية المختلفة التواصل بسلاسة وفعالية، حتى في ظل الظروف التشغيلية الأكثر تحديًا. تتميز سلسلة ساغون بقدرتها على ضمان استمرارية الاتصال ونقل البيانات بشكل موثوق، مما يعزز من كفاءة وأداء هذه المنصات في ساحات المعارك الحديثة. إن عرض هذه المنتجات في معرض ساها 2026 يعكس التزام شركة باركو إلكترونيك بالتوطين الصناعي وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات القوات المسلحة.

معرض ساها 2026، الذي ينظمه تكتل شركات ساها إسطنبول، يُعد أكبر تجمع لصناعات الدفاع والفضاء في تركيا وأوروبا. سيقام المعرض في مركز إسطنبول للمعارض في الفترة من 5 إلى 9 مايو، ويستقطب مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال من أكثر من 120 دولة. من المتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من 200 ألف زائر و30 ألف متخصص، بالإضافة إلى إقامة أكثر من 30 ألف اجتماع ثنائي بين الشركات.

كما سيشهد المعرض الكشف عن 203 منتجًا جديدًا وتوقيع اتفاقيات تصدير بقيمة 4 مليارات دولار. تُعد هذه النسخة من المعرض فرصة استثنائية للشركات لعرض أحدث التقنيات والمنتجات، وتوسيع شبكات علاقاتها، واستكشاف فرص التعاون الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مركبات ذاتية القيادة وتقنيات متطورة في مجال استكشاف الكواكب، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته تركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة. تتضمن منتجات ساغون التي ستعرضها شركة باركو إلكترونيك محول MIL-STD-1553 USB، ومحول Ethernet RS485/RS422، ووحدة إدارة القاذفات (LMU).

تم تصميم هذه المنتجات لتلبية أعلى معايير الجودة والموثوقية، وتضمن تدفقًا مستمرًا للبيانات وإدارة فعالة للأنظمة في أقسى الظروف البيئية. محول SAGUN MIL-STD-1553 USB هو أداة متطورة لاختبار أنظمة الطيران، حيث يوفر سهولة الحمل والتشغيل، مع القدرة على مراقبة وتشغيل قناتين بشكل متزامن. أما محول SAGUN Ethernet RS485/RS422 فيتميز بمتانته العالية وتوافقه مع معيار MIL-STD-810، بالإضافة إلى تصميمه الخالي من الأجزاء المتحركة وتبريده السلبي، مما يضمن أداءً موثوقًا في البيئات القاسية.

إن هذه المنتجات تعكس التزام شركة باركو إلكترونيك بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية. كما أن مشاركة الشركة في معرض ساها 2026 تؤكد على دورها الريادي في تطوير صناعة الدفاع والفضاء في تركيا





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ساها 2026 باركو إلكترونيك ساغون محولات أنظمة عسكرية تكنولوجيا دفاعية صناعة الدفاع والفضاء تركيا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 مليوناً في حفلة واحدة.. شيرين عبد الوهاب «تزلزل» الساحل الشمالي بأجر خيالييبدو أن صيف 2026 لن يمر بهدوء، فبمجرد ذكر اسم شيرين عبدالوهاب، تنقسم منصات التواصل...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 2 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 2 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

البرلمان الأفريقي: ما الذي تكشفه انتخابات أبريل 2026؟لم تكن انتخابات أبريل (نيسان) 2026 داخل البرلمان الأفريقي مجرد محطة انتخابية عادية، بل شكلت لحظة كاشفة لطبيعة التحديات التي تواجه البناء المؤسساتي الأفريقي في

Read more »

بضعف سعر الغاز الروسي.. الغاز الأذربيجاني يبدأ بالتدفق بانتظام إلى مقدونيا الشماليةصرح دميتري زيكوف السفير الروسي الجديد لدى مقدونيا الشمالية أن هذا البلد بدأ بشراء الغاز الأذربيجاني بانتظام منذ بداية عام 2026، رغم أن سعره يعادل نحو ضعف سعر الغاز الروسي.

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأحد 3 مايو 2026تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 3 مايو/ أيار 2026.

Read more »

«هرفي» السعودية تنجح في تقليص خسائرها بنسبة 79 % خلال الربع الأولأعلنت شركة «هرفي» للخدمات الغذائية عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في كفاءة الأداء التشغيلي.

Read more »