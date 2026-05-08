سار تطلق 5 مسارات لوجستية جديدة وتعزز خدمات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار عن إطلاق 5 مسارات لوجستية جديدة لتعزيز تدفقات التجارة الدولية، بالإضافة إلى زيادة خدمات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج 1447هـ، بما يوفر أكثر من مليوني مقعد ويزيد عدد الرحلات اليومية إلى أكثر من 140 رحلة.

أعلن خالد الفرحان، المتحدث الرسمي لـ الخطوط الحديدية السعودية سار ، عن إطلاق 5 مسارات لوجستية جديدة تعزز تدفقات التجارة الدولية، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتسهيل عمليات النقل بين المدن الرئيسية في المملكة.

وأكد الفرحان أن هذه المسارات الجديدة ستسهم في تعزيز الربط بين الموانئ الرئيسية والمحطات الحيوية، مما سيؤدي إلى تسريع عمليات الشحن وتخفيف الضغط على الطرق البرية. وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتطوير البنية التحتية اللوجستية في المملكة، وتوفير حلول نقل متكاملة تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص. وأضاف أن المسارات الجديدة ستغطي مناطق استراتيجية مثل الرياض وجدة والدمام، مما سيسهل نقل البضائع بين هذه المدن بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية. وفي سياق متصل، أكد الفرحان أن قطار الحرمين السريع يوفر أكثر من مليوني مقعد خلال موسم حج 1447هـ، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة خدمات النقل بين المشاعر المقدسة والمدن الرئيسية.

وأوضح الفرحان، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن هذه السعة التشغيلية تستهدف تحقيق وصول أسرع للحجاج وتقليل الاعتماد على وسائل النقل البرية، بما يسهم في تعزيز الانسيابية وتخفيف الضغط على الطرق خلال الموسم. وأشار إلى تسجيل أكثر من 400 ألف مسافر عبر قطار الحرمين السريع منذ بداية شهر ذي القعدة، ما يعكس الإقبال المتزايد على خدمات القطار باعتباره أحد أبرز وسائل النقل الحديثة التي تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بعدد من المحطات الحيوية.

وأضاف أن السعة التشغيلية لموسم الحج هذا العام تشهد زيادة تتجاوز 210 آلاف مقعد مقارنة بالموسم الماضي، فيما يتضمن التشغيل تنفيذ 5308 رحلات، بارتفاع يقدر بنحو 11%، بما يعزز كفاءة الحركة ويوفر خيارات أوسع لضيوف الرحمن. وبيّن المتحدث الرسمي لـالخطوط الحديدية السعودية سار أن عدد الرحلات اليومية خلال أوقات الذروة قد يتجاوز 142 رحلة يوميًا، الأمر الذي يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الحجاج، إلى جانب رفع جودة تجربة السفر خلال موسم الحج.

وأكد الفرحان أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الشركة لتطوير خدمات النقل وتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات الحجاج والزوار، بما يسهم في تعزيز تجربة الحج وتسهيل عمليات التنقل بين المدن المقدسة. كما أشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية للقطار، بما في ذلك توسيع المحطات وزيادة عدد القاطرات، وذلك لضمان توفير خدمات نقل عالية الجودة تلبي احتياجات الحجاج والزوار خلال موسم الحج





