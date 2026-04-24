سارة العبدلي: فنانة سعودية تلتقط نبض التحولات المعاصرة

الفنانة التشكيليّة والباحثة سارة العبدلي تعيد تفسير التراث الإسلامي وربطه بقضايا معاصرة في أعمال فنية تعكس هويتها كامرأة سعودية وتلتقط تحولات المملكة.

تتبوأ الفنانة التشكيليّة والباحثة سارة العبدلي مكانة مرموقة في المشهد الفني السعودي المعاصر، حيث تلتقط أعمالها نبض المملكة العربية السعودية وتحوّلاتها المتسارعة. لا تقتصر أعمال العبدلي على إعادة إنتاج الزخارف والتراث الإسلامي التقليدي، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة تفسيره وربطه بقضايا اجتماعية وثقافية معاصرة، مقدمةً بذلك منظورًا فنيًا فريدًا يعكس هويتها كامرأة سعودية.

في حوار مع CNN بالعربية، استعرضت العبدلي مسيرتها الفنية، مؤكدةً أن نشأتها في بيئة كانت لا تزال غامضة بالنسبة للعالم الخارجي، خاصةً بالنسبة لشابة طموحة، شكّلت نقطة انطلاق مهمة في مسيرتها. كما أشارت إلى أن مشاركتها في بينالي البندقية كانت بمثابة نقطة تحول أساسية ساهمت في بلورة مسارها الفني وتعزيز حضورها العالمي.

ترى العبدلي في التاريخ ملاذًا لفهم الحاضر بعمق، وهو ما ينعكس في أعمالها التي تسعى إلى تفكيك السياقات التاريخية للعناصر التقليدية واستيعاب دلالاتها الأصلية، محولةً إياها من مجرد زخارف إلى منظومات رمزية ذات معنى. التحوّل الحضري السريع الذي شهدته مدن المملكة، وخاصةً مكة المكرمة وجدة، يشكل محورًا رئيسيًا في أعمالها، حيث رصدت التغييرات في العمارة والبنية الاجتماعية والتعليم، وأدركت أبعادها من خلال ممارستها للفن الذي أصبح أداة لفهم الفضاء العام وتجاوز المألوف.

على الرغم من انخراطها السابق في الفن العام والغرافيتي، إلا أن تركيزها الحالي ينصب على الرسم والبحث. وتؤكد العبدلي على التطور الملحوظ الذي يشهده المشهد الفني السعودي، معتبرةً بروز المؤسسات الثقافية والمتاحف والوزارات والهيئات تحولًا بنيويًا هامًا. ففي السابق، كان الاعتماد الأكبر على صالات العرض التجارية، ولكن اليوم أصبح المشهد أكثر اتساعًا وتكاملًا، مدعومًا بمنظومة ثقافية أوسع.

تعاونت العبدلي مع المصممة السعودية وعد العقيلي في مشروع 'عباءة أم السمكة' الذي عُرض في أسبوع الموضة بالرياض، بهدف تقديم منظور فني يحيي ثقافة البحر والرحلات البحرية، من خلال إعادة تفسير التلاوات الشفوية ودمجها في خطوط بصرية فنية. كما أن عملها في تنظيم المعارض أضاف بُعدًا جديدًا لممارستها الإبداعية، ومنحها فهمًا أعمق لكواليس المشهد الفني.

تستعد العبدلي لتقديم معرضها الفردي الثالث بعنوان 'أساطير الوطن' في غاليري حافظ بجدة في 21 أبريل، وهو معرض يدعو الجمهور إلى استكشاف التقاطع بين الأسطورة والذاكرة والتاريخ والأنوثة والهوية المتجددة للمدينة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل العبدلي بحثها حول شواهد القبور الحجازية، وهو مشروع بدأته في بينالي الفنون الإسلامية الأول في جدة عام 2023. أعمالها ليست مجرد انعكاس للواقع، بل هي دعوة للتأمل في التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وتقديم رؤية فنية معاصرة مستوحاة من التراث والهوية الوطنية





