سابك تعيد التوازن المالي وتحقق أرباحاً قياسية في الربع الأول من 2026 وسط تحسن في الأداء التشغيلي

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحقيق صافي ربح بلغ 13.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بخسائر بلغت 1.21 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق. جاء هذا التحول بفضل انخفاض المصاريف التشغيلية وتحسن الأداء التشغيلي، حيث سجلت الشركة زيادة بنسبة 25 في المائة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA). كما شهد قطاع البتروكيميائيات والمغذيات الزراعية تحسناً ملحوظاً في الإيرادات، بينما حافظ قطاع المنتجات المتخصصة على زخم قوي مدعوماً بالطلب المتزايد من الصناعات القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أكدت سابك مواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتحسين المحفظة الاستثمارية، مع تقدم ملحوظ في مشاريع مثل «سابك فوجيان» في الصين، وتوقع إنفاق رأسمالي يتراوح بين 3.5 و4.0 مليار دولار لدعم مشاريع النمو المنهجي.

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أعلنت عن تحقيق صافي ربح بلغ 13.2 مليون ريال، ما يعادل 3.52 مليون دولار.

ويمثل هذا الرقم تحولاً جذرياً مقارنة بالخسائر التي سجلتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 1.21 مليار ريال (322 مليون دولار). وفق نتائجها المالية التي نشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) نتيجة لتكاليف غير متكررة تم تسجيلها في العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف العموم والإدارة والبحث والتطوير بمقدار 384 مليون ريال (102.4 مليون دولار) بفضل جهود ضبط التكاليف المستمرة.

على الرغم من انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 26.15 مليار ريال (6.97 مليار دولار) نتيجة انخفاض الكميات المباعة، إلا أن الأداء التشغيلي أظهر متانة ملحوظة. فقد سجلت سابك أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 4.15 مليار ريال (1.11 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2025.

وتعكس هذه النتائج تحسناً في الهوامش الربحية التي استقرت عند 15.9 في المائة، مدعومة بارتفاع متوسط أسعار البيع في بعض المنتجات الرئيسية. شهد قطاع البتروكيميائيات، الذي حقق إيرادات بلغت 21.76 مليار ريال (5.80 مليار دولار)، تأثراً متبايناً بظروف السوق، حيث ارتفعت أسعار غلايكول الإيثيلين والميثانول والبولي إيثيلين نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وفي قطاع المغذيات الزراعية، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 2.71 مليار ريال (0.72 مليار دولار) مع ارتفاع أسعار اليوريا تزامناً مع موسم ذروة التسميد.

أما قطاع المنتجات المتخصصة، فقد حافظ على زخم قوي مدعوم بالطلب المتزايد من الصناعات القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أكد الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، الدكتور فيصل بن محمد الفقير، أن الشركة تمضي قدماً في رؤيتها الاستراتيجية لتحسين المحفظة الاستثمارية، مشيراً إلى التقدم في صفقات الخروج من أعمال معينة في أوروبا والأميركيتين لرفع كفاءة رأس المال. كما كشفت النتائج عن تقدم مشروع «سابك فوجيان» في الصين بنسبة إنجاز قاربت 98 في المائة.

وتتطلع الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من اليوريا بنسبة 54 في المائة بعد موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم. وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع سابك إنفاقاً رأسمالياً للعام الحالي يتراوح ما بين 3.5 و4.0 مليار دولار لدعم مشاريع النمو المنهجي.

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا. كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية. أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

استهلت الأسواق العالمية تعاملات يوم الأربعاء بحالة من التوتر والتباين، حيث تضافرت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في إيران مع القلق المتزايد بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل قرارات حاسمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور تقارير أرباح كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية. تراجع مؤشر «أم أس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، مواصلاً هبوطه لليوم الثاني بعد المستويات القياسية التي سجلها يوم الاثنين.

وقادت شركات أشباه الموصلات في تايوان هذا التراجع، بينما ظلت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية. وتأثرت أسهم التكنولوجيا سلباً بما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول إخفاق شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي» في تحقيق أهدافها الداخلية المتعلقة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات. هذه الأنباء أثارت شكوكاً حول قدرة الشركة على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات، مما انعكس تراجعاً على أسهم شركات مرتبطة مثل «أوراكل» و«كور ويف».

على الصعيد الجيوسياسي، وصلت جهود إنهاء الصراع الإيراني إلى طريق مسدود. وأفادت مصادر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترحات الأخيرة من طهران، حيث يصر على إدراج الملف النووي في صلب المفاوضات منذ البداية





سابك الربع الأول 2026 الأرباح المالية الاقتصاد السعودي الذكاء الاصطناعي

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 27 أبريل 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 27 أبريل 2026 | Anadolu

Read more »

«الرباط الصليبي» يُحرم تشافي سيمونز من كأس العالم 2026«الرباط الصليبي» يُحرم تشافي سيمونز من كأس العالم 2026

Read more »

محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026حصدت 'شركة محمد الحبيب العقارية' جائزة 'أفضل مطور عقاري لعام 2026' خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في البناء بالمملكة العربية السعودية 2026، التي نظمتها Construction Business News، في إنجاز جديد يعكس مكانة...

Read more »

أخضر الشاطئية يواجه فلسطين على برونزية «سانيا 2026»أخضر الشاطئية يواجه فلسطين على برونزية «سانيا 2026»

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الثلاثاء 28 أبريل 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الثلاثاء 28 أبريل 2026 | Anadolu

Read more »

نمو صافي ربح مجموعة stc بنسبة 12% بعد استبعاد البنود غير المتكررةأعلنت مجموعة stc نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026م.

Read more »