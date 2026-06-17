زين السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية لتعزيز الشمولية الرقمية

في إطار سعيها لتوسيع تأثير التكنولوجيا على فئة ذوي الإعاقة السمعية، وقّعت زين السعودية اتفاقية مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية لتفعيل برامج تمكين، تحسين المحتوى الرقمي وتوعية المجتمع بأهمية الشمولية الرقمية.

وقّعت شركة زين السعودية مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية في خطوة تهدف إلى توسيع أثر التقنية في خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية .

يتركّز التعاون بين الطرفين على تعزيز الشمولية الرقمية وتوفير حلول تقنية تُسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف أنشطة المجتمع. تمحورت نقاط الاتفاق حول تمكين موظفي زين من تعلم لغة الإشارة وتطبيقها في التعامل اليومي مع عملاء من فئة الصم، بالإضافة إلى تعديل المحتوى المرئي والمسموع للشركة ليصبح أكثر ملاءمة وسهولة وصول للأشخاص الذين يعانون من ضعف سمعي.

يأتي هذا التعاون كجزء من التزام زين السعودية بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وتوجيه استراتيجيتها نحو الاستدامة من خلال تمكين الأفراد وتوظيف التكنولوجيا لإحداث أثر إيجابي مستدام. صرّحت نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في زين السعودية، لولوه بنت سعد النويصر، أن الشمولية الرقمية تُعدّ عاملاً أساسياً يفتح أبواب المشاركة للجميع، مؤكدةً أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يمتلكون مهارات وإمكانات متميزة تستحق أن تُستغل عبر المنصات التقنية.

وأضافت أن توظيف التقنيات الرقمية يتيح لهذه الفئة الاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره. من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، محمد العجمي، عن فخره بالتعاون مع زين، مُشيراً إلى أن هذه المبادرة تُظهر وعياً متقدماً بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في جميع جوانب الحياة، مؤكدًا أن المجلس يتطلع إلى تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تسهم في رفع الوعي المجتمعي وتوفير بيئة داعمة ومُعززة لهذه الفئة.

تشمل مجالات التعاون المستقبلية تنظيم فعاليات توعوية تتزامن مع الأيام العالمية ذات الصلة، وإطلاق حملات توعوية تستهدف جميع شرائح المجتمع لتسليط الضوء على سبل التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما ستعمل زين على تطوير واجهات الاستخدام لتكون أكثر توافقاً مع احتياجات هذه الفئة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية.

يهدف المشروع إلى خلق نموذج يُستَنسَب في مؤسسات أخرى، ليصبح الشمول الرقمي معياراً يُعتمد عليه في جميع القطاعات، مما يعزز من مساهمة الشركات في بناء مجتمع أكثر تكافؤاً وتضامناً





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