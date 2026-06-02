زين السعودية تطلق مركز التميز للذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء

أطلقت زين السعودية مركزاً متخصصاً لتطبيق الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي، وتطوير خدمات العملاء، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، في إطار دعم رؤية 2030 ومبادرة عام الذكاء الاصطناعي 2026.

أعلنت شركة " زين السعودية " عن إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي (AI CoE) في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية داخل المملكة.

يأتي هذا الإنجاز كخطوة محورية في مسار التحول الرقمي للمؤسسة، حيث سيساهم المركز في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة العملاء وتعزيز عملية اتخاذ القرار المبني على البيانات في محاور أساسية مثل خدمة العملاء، والإدارة التجارية، وإدارة شبكة الاتصالات. يستند المركز إلى نهج 4WARD - Progress with Purpose، الذي يجمع بين المنصات المشتركة والشراكات الدولية والخبرات المتراكمة، ما يسمح لزين السعودية بتسريع تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية التقنية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الوطنية





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذكاء الاصطناعي زين السعودية التحول الرقمي خدمة العملاء رؤية 2030

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان تفاصيل ميزانية المملكة للعام المقبل 2026، عن توفير 1.200 مليون فرصة عمل ضمن رؤية المملكة 2030.

Read more »

الجدعان: عجز الميزانية أمر استراتيجي لتحقيق مشروعات التحول الاقتصاديأعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2026 تؤكد مواصلة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وبرامج «رؤية 2030».

Read more »

المملكة العربية السعودية تعلن عن خطط إنفاق توسعية في ميزانية 2026أعلنت وزارة المالية السعودية عن خطط إنفاق توسعية في ميزانية عام 2026، مع التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.

Read more »

الاتحاد السويدي يمدد عقد مدرب المنتخب غراهام بوتر حتى 2030أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني غراهام بوتر حتى عام 2030، قبل أيام من خوض الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

Read more »

ولي العهد يقر إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030 لدعم التحول الاقتصادي ورؤية 2030أقرَّ مجلس إدارة الصندوق استراتيجية الصندوق 2026 - 2030، التي تُعد استكمالًا لتوجهه طويل الأمد، حيث سيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية.

Read more »

«اتحاد الغرف» يُطلق استراتيجية تحولية لتعزيز التنافسية.. وعبدالله كامل: نقلة نوعية لتمكين القطاع الخاصأطلق اتحاد الغرف السعودية إستراتيجيته الجديدة للفترة (2026–2030)، في خطوة تحولية تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص ورفع كفاءة منظومة الأعمال، بما يعزز دوره كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

Read more »