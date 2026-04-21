زيلينسكي يهاجم المبعوثين الأمريكيين ويتمسك بخطوط الدفاع في مواجهة روسيا

انتقد الرئيس الأوكراني تجاهل المبعوثين الأمريكيين لزيارة كييف وتفضيلهم السفر إلى موسكو، مؤكداً رفضه لأي انسحاب من دونيتسك ولوغانسك ووصفه بأنه هزيمة استراتيجية.

في تصعيد لافت للنبرة الدبلوماسية تجاه الإدارة الأمريكية، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات حادة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، معتبراً أن سلوكهما يعكس قلة احترام تجاه كييف. وأكد زيلينسكي في تصريحات إعلامية أن التوجه إلى موسكو لإجراء مباحثات دون زيارة العاصمة الأوكرانية يعد خطوة غير مقبولة، مشدداً على أن هذه الزيارات المقتصرة على الجانب الروسي لا تخدم تطلعات أوكرانيا .

ورغم إقراره بالتحديات اللوجستية التي تفرضها الحرب، أوضح زيلينسكي أن العديد من المسؤولين والوفود الدولية نجحوا في الوصول إلى كييف، مما يجعل تذرع المبعوثين الأمريكيين غير مقنع. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه لا يسعى وراء تلك الزيارات لذاتها، بل يركز على جوهر المفاوضات ونتائجها التي قد تؤثر على مصير بلاده، مع التأكيد على أن كييف هي الطرف الأكثر حاجة للتفاعل المباشر لإيجاد حل يضمن سيادتها وأمنها. وعلى صعيد موازٍ، جدد زيلينسكي موقفه الثابت من شروط السلام، رافضاً بشكل قاطع المطالب الروسية بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي لوغانسك ودونيتسك. وشدد على أن مثل هذا الانسحاب سيمثل هزيمة استراتيجية فادحة لن تتعافى منها كييف بسهولة. وأوضح أن التنازل عن هذه المناطق يعني فقدان تحصينات وخطوط دفاعية استراتيجية أُقيمت على مدار سنوات، مما سيجعل البلاد أكثر عرضة للاختراق العسكري ويؤدي حتماً إلى تآكل الروح القتالية في صفوف الجيش الأوكراني. تأتي هذه التصريحات في وقت تضغط فيه واشنطن منذ أشهر على الأطراف المتحاربة لإيجاد أرضية مشتركة للسلام، وسط جمود سياسي يلف المفاوضات منذ فترة طويلة. إن التوتر الحالي في العلاقات بين كييف وواشنطن يعكس تعقيدات المشهد الدولي في ظل استمرار الحرب للعام الرابع على التوالي. فبينما تحاول القوى الغربية ممارسة دور الوسيط، تشعر أوكرانيا بالقلق من أن أي تقارب بين المبعوثين الأمريكيين والقيادة الروسية قد يأتي على حساب مصالحها الوطنية. وتواجه أوكرانيا تحديات ميدانية كبيرة، حيث بدأت في دمج تقنيات حديثة مثل الروبوتات البرية والطائرات المسيرة في عملياتها القتالية، في محاولة لتعويض النقص في الموارد البشرية وتغيير قواعد الاشتباك. ومع استمرار تجميد المفاوضات السياسية، تظل الأنظار متجهة نحو كيفية إدارة التوازنات الدبلوماسية الدقيقة في ظل صراع طويل الأمد بات يستنزف الموارد والقدرات الاستراتيجية للأطراف كافة، مما يجعل التوصل إلى تسوية عادلة أمراً بالغ الصعوبة في المستقبل المنظور





