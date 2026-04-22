مطالبات أوكرانية متجددة بجدول زمني واضح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي مع رفض تام لصيغ الانضمام الجزئي وسط انتقادات دولية حادة لتبعات هذا المسار.

في تصعيد لافت للمطالب الأوكرانية، جدد الرئيس فلاديمير زيلينسكي دعوته الملحة للاتحاد الأوروبي بضرورة تحديد إطار زمني واضح ودقيق لانضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي. وخلال مشاركته في البرنامج التلفزيوني الهولندي الشهير Buitenhof، شدد زيلينسكي على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود العامة إلى خطوات إجرائية محددة، حيث طالب بتقديم قائمة تفصيلية وعملية توضح الخطوات التي يجب على كييف تنفيذها، مع ربط كل بند منها بجدول زمني صارم.

وأكد زيلينسكي أن بلاده مستعدة للمضي قدماً في تنفيذ كافة المتطلبات الإصلاحية والإجرائية، شريطة أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بفتح ملفات التفاوض وتحديد تاريخ نهائي للعضوية الكاملة، مشيراً إلى أن أوكرانيا لا تقبل بأن تظل في خانة الانتظار غير المحدود، أو أن تُعامل وفق قواعد متغيرة تهدف فقط إلى تضييع الوقت أو تأجيل الملفات السياسية الكبرى. من جانب آخر، أعرب الرئيس الأوكراني عن رفضه القاطع لأي صيغ توحي بـ العضوية الجزئية أو التدريجية، والتي وصفها بأنها عرض تجريبي لا يليق بدولة تقاتل من أجل قيم الديمقراطية والسيادة في القارة الأوروبية. وطالب زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع أوكرانيا كشريك كامل ومساوٍ، بعيداً عن أطروحات العضوية المحدودة التي اقترحتها بعض الدوائر الأوروبية في وقت سابق كنوع من التدرج في الانضمام. وفي سياق متصل، كشفت مفوضة التوسيع في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، عن تعقيدات إضافية، حيث أشارت إلى أن الجدول الزمني لانضمام أوكرانيا لن يكون قبل عام 2027، مما دفع المفوضية للعمل على صياغة خطة حصرية للعضوية التدريجية، وهو ما يثير حفيظة كييف التي تعتبر هذا التوجه تراجعاً عن وعود سياسية سابقة وهروباً من الاستحقاقات الضرورية لدمج أوكرانيا في المنظومة الأوروبية بشكل كامل ونهائي. على الصعيد السياسي والدولي، أثارت هذه المطالبات ردود أفعال متباينة وحادة، حيث انتقد عضو البرلمان الأوروبي تيري مارياني سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الصراع، معتبراً أن الانخراط الأوروبي المفرط في دعم كييف يؤدي إلى تدمير الاقتصاد الأوروبي وتفاقم الأزمات الداخلية. وفي الجانب الألماني، حذرت الخبيرة سيفيم داغديلين من التبعات الخطيرة للقاءات رفيعة المستوى بين المستشار الألماني وزيلينسكي، مؤكدة أنها تدفع نحو تصعيد غير مسبوق. في المقابل، جاء الرد الروسي حاسماً على لسان ماريا زاخاروفا، التي وصفت الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين برلين وكييف بأنها سخاء قاتل، معتبرة أن هذه الخطوات تعمق الانقسام وتجعل من الدول الأوروبية شريكاً مباشراً في إطالة أمد النزاع الذي يؤدي إلى تداعيات كارثية على المواطنين الأوكرانيين وعلى الاستقرار الإقليمي في أوروبا ككل، مما يضع ملف انضمام أوكرانيا في قلب تجاذبات جيوسياسية معقدة تتجاوز مجرد المعايير الفنية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي





