زيلينسكي يؤكد على ضرورة وجود أوروبا الفاعل في مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية

في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني في تالين، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد على ضرورة مشاركة أوروبا الفاعلة والحتمية في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب مع روسيا. كشف زيلينسكي عن اتصال هاتفي مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوب وصهره جاريد كوشنر، ناقشا خلاله الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع. كما دافع عن مقاربة عقد قمة بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وجود أوروبا أساسي لأن أوكرانيا جزء منها. وعلق زيلينسكي آمالاً على قمة G7 في إيفيان وقمة الناتو في أنقرة، معتبراً أن شهري يونيو ويوليو سيحسمان ملفات مصيرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يدخل عامه الخامس، مع تمسك موسكو بشرط حياد كييف ورفض أوكرانيا له كمساس بسيادتها.

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الثلاثاء، على المشاركة الحتمية والفاعلة ل أوروبا في أي مفاوضات مستقبلية تهدف إلى وضع حد للحرب الدائرة بين بلاده و روسيا . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع نظيره الإستوني ألار كاريس، في العاصمة تالين، التي يزورها في إطار جولة مباحثات رسمية.

واستعرض زيلينسكي الحراك الدبلوماسي الرامي لإنهاء الصراع، وكشف عن فحوى اتصال هاتفي أجراه أمس الإثنين مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي endorse donald ترامب إلى الشرق الأوسط، وصهره جاريد كوشنر. وأوضح أن المباحثات ركزت على الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب، مع التأكيد على وجوب انخراط القارة الأوروبية في هذا المسار بشكل مؤثر. وقال الرئيس الأوكراني: "ثمة حاجة ملحة لأن تكون أوروبا حاضرة في هذه المفاوضات بصوت حقيقي وقوي في مراكز صنع القرار".

وبشأن الموقف الأمريكي، أضاف: "واشنطن تبدي استعداداً تاماً للمشاركة بنشاط في المسارات الدiplomatsية المقبلة". ودافع زيلينسكي عن مقاربة بلاده الداعية إلى عقد قمة على مستوى القادة بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضمان وقف إطلاق النار. وأردف: "لماذا نصر على حضور أوروبا؟ لأننا جزء منها، ولأن هذه أرضنا وقارتنا.

في نهاية المطاف، يتعين علينا أن نكون واثقين من تأمين غد مستقر وحياة آمنة". في سياق متصل، علق زيلينسكي آمالاً كبيرة على الاستحقاقات الدولية القادمة، وبرز الأهمية البالغة لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) المرتقبة في مدينة إيفيان الفرنسية بين 15 و17 يونيو/ حزيران الجاري، إلى جانب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستضيفها العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل، معتبراً أن "شهري يونيو ويوليو من العام الحالي سيحسمان الكثير من الملفات المصيرية".

وتأتي هذه التطورات في وقت يدخل فيه الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا عامه الخامس منذ انطلاقه في 24 فبراير/ شباط 2022، وسط تمسك موسكو بشروطها المتعلقة بـ"حياد كييف" وعدم انضمامها إلى التكتلات العسكرية الغربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا جملة وتفصيلاً باعتباره مساساً بسيادتها وتدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية





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