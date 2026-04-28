زيلينسكي يتهم إسرائيل بتسهيل استيراد حبوب مسروقة من روسيا ويهدد بعقوبات

اتهم الرئيس الأوكراني إسرائيل بالسماح عن علم بتفريغ شحنات حبوب مسروقة من روسيا في موانئها، وهدد بفرض عقوبات على المتورطين، مما أثار توتراً دبلوماسياً بين البلدين. وتأتي هذه الاتهامات في ظل اتهامات مستمرة لموسكو بنهب الموارد الزراعية الأوكرانية.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل بالسماح عن علم بتفريغ شحنات حبوب مسروقة من روسيا في موانئها، مهدداً بفرض عقوبات على أي جهة متورطة في هذه الشحنات، التي تقول كييف إنها مستمرة رغم المناشدات المتكررة للمسؤولين ال إسرائيل يين.

يعكس هذا التحذير تفاقم الخلاف بين البلدين، والذي وصل إلى ذروته بوصول سفينة تدعى بانورميتيس إلى المياه الإسرائيلية، وهي راسية حالياً قبالة الساحل في انتظار رسو. وتؤكد أوكرانيا أن السفينة تحمل قمحاً مسروقاً من الأراضي الأوكرانية المحتلة، وستكون ثاني شحنة من هذا النوع ترسو وتفرغ حمولتها في حيفا هذا الشهر.

أعرب زيلينسكي عن استيائه الشديد عبر منصة إكس، مؤكداً أن شراء البضائع المسروقة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا ينطبق بشكل خاص على الحبوب التي سرقتها روسيا، مشدداً على أن هذا ليس عملاً تجارياً مشروعاً. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لا يمكن أن تتجاهل السفن التي تصل إلى موانئها وما تحمله من حمولات. في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أوكرانيا بممارسة دبلوماسية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن كييف لم تقدم أي دليل قاطع على ادعائها بسرقة الحبوب.

وأشار إلى أن سفينة بانورميتيس لم ترسو بعد في حيفا، وأن السلطات الإسرائيلية تجري تحقيقاً شاملاً في الأمر. منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تتهم كييف موسكو بنهب مواردها الزراعية بشكل منهجي، وإخفاء المصدر الحقيقي للحبوب المسروقة عند بيعها في الأسواق العالمية. وقد نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريراً استقصائياً كشف عن وصول ما لا يقل عن أربع شحنات من الحبوب المهربة إلى إسرائيل هذا العام.

استدعى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها السفير الإسرائيلي في كييف للاحتجاج على ما وصفه بعدم الاستجابة المناسبة من قبل إسرائيل، معتبراً أن ذلك يضر بالعلاقات الثنائية. وأوضح مسؤول أوكراني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل لا تستطيع مصادرة الشحنات دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى وجود بروتوكول للمساعدة القانونية المتبادلة يتطلب من أوكرانيا تقديم طلب رسمي والأدلة اللازمة. كما أكد أن أوكرانيا استنفدت جميع القنوات الدبلوماسية الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يفرض عقوبات على المتورطين في هذه القضية، مؤكداً على إدانته لأي عمل يساهم في تمويل المجهود الحربي الروسي أو التحايل على العقوبات الأوروبية. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر في العلاقات الإسرائيلية الأوكرانية منذ الغزو الروسي، حيث سعت إسرائيل إلى الحفاظ على قنوات التواصل مع كل من كييف وموسكو، واقتصرت مساعداتها لأوكرانيا على المساعدات الإنسانية غير الفتاكة





