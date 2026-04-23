زيلينسكي يعلن عن صفقات طائرات مسيّرة مع السعودية وقطر والإمارات وخطط لإنتاج مشترك

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن توقيع اتفاقيات أمنية مع السعودية وقطر والإمارات تشمل صفقات لشراء الطائرات المسيّرة وإنشاء خطوط إنتاج مشتركة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدول الشريكة.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إنجاز بلاده توقيع وثائق أمنية هامة مع ثلاث دول مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتعلق هذه الاتفاقات بشكل أساسي بتعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي، وتحديداً في مجال الطائرات بدون طيار، حيث تشمل صفقات لشراء هذه الطائرات، بالإضافة إلى خطط طموحة لإنشاء خطوط إنتاج مشتركة داخل أوكرانيا. وأكد زيلينسكي أن هذه الشراكات الاستراتيجية ليست مجرد صفقات تجارية، بل هي استثمارات في الأمن القومي للدول الشريكة، وتهدف إلى تمكينها من تعزيز قدراتها الدفاعية وحماية أراضيها من التهديدات المتزايدة.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس زيلينسكي عبر منصة إكس أن أوكرانيا على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها المتراكمة في المجال العسكري للدول الشريكة، بما في ذلك إرسال بعثات تدريبية متخصصة، وتوفير برمجيات متقدمة تساهم في دمج أنظمة التسليح المختلفة في منظومة دفاعية متكاملة وفعالة. كما أشار إلى إمكانية نقل التكنولوجيا المتعلقة بتصنيع الطائرات المسيّرة، مما يتيح للدول الشريكة بناء قدرات إنتاجية محلية.

وأشار زيلينسكي إلى أن تكلفة الطائرات المسيّرة تتراوح بين 80 ألف دولار و130 ألف دولار، بينما يمكن تطوير وسائل اعتراض لهذه الطائرات بتكلفة أقل، مما يجعل هذه الشراكات خياراً اقتصادياً وفعالاً لتعزيز الأمن. وتأتي هذه الاتفاقات في سياق الجهود الأوكرانية المتواصلة لتعزيز دورها كشريك أمني موثوق به على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع الدول الصديقة.

وتجسد مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الدفاع السعودية ونظيرتها الأوكرانية في مدينة جدة في 27 مارس الماضي، خطوة ملموسة نحو تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وتناولت المذكرة ترتيبات تتعلق بالمشتريات الدفاعية، وتؤسس لشراكات مستقبلية في مجالات عسكرية وتقنية متعددة. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، وذلك خلال زيارة الرئيس زيلينسكي إلى جدة ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وخلال اللقاء، تم بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على التصعيد في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية يمثل نقطة انطلاق لتعاون أوسع يشمل نقل التكنولوجيا والاستثمارات الدفاعية، وأن أوكرانيا تسعى إلى تبادل خبراتها مع السعودية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مستندةً إلى تجربتها الطويلة في هذا المجال.

كما أشاد زيلينسكي بأنظمة الدفاع الجوي السعودية المتقدمة والفعالة، مؤكداً أن التعاون بين الرياض وكييف يصب في مصلحة الطرفين ويعزز من جاهزيتهما لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وفي الختام، أعرب زيلينسكي عن رغبته في توسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل دولاً أخرى في المنطقة، مع إمكانية مشاركة هذه التجارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقديراً للدعم المستمر الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا





