زيزا يطرد الانتقادات: لا عروض من الخليج ولا أوروبا، وسأبقى مع الأهلي

زيزا يطرد الانتقادات: لا عروض من الخليج ولا أوروبا، وسأبقى مع الأهلي
📆5/26/2026 9:10 AM
📰RTARABIC
أحمد مصطفى زيزو يوضح موقفه من العروض المحتملة ويؤكد تفاؤله بمستقبل الأهلي، مع انتقاده للمقارنات بين مستواه في الزمالك والأهلي.

أطلق نجم القمة المصرية أحمد مصطفى "زيزو" تصريحات حماسية خلال ظهوره الإعلامي على قناة "أون سبورت" في برنامج "ملعب أون"؛ حيث تناول فيها مقارنة مستوى اللاعب الحالي مع فريقيه السابقين الأهلي و الزمالك ، إضافة إلى موقفه من أي عروض قد تتوجه إليه من أندية الخليج أو أوروبا في الموسم القادم.

وأوضح زيزو أنه لا يتوقع وصول أي عروض من تلك الجهات، مؤكدًا أن قرار البقاء سيكون دائماً مع الأهلي إذا ما ظهرت مثل هذه العروض. وأضاف أنه يعتز بكونه اللاعب الأول في تنفيذ ركلات الجزاء داخل صفوف الفريق الأحمر، مشيراً إلى أن محمود حسن تريزيغيه يقترب منه في هذه المهارة. وأكد زيزو أن الموسم المقبل سيكون أفضل للفريق، وأن اللاعبين سيعملون بجهد أكبر لاستعادة مستواهم وتحقيق الألقاب

