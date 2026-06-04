زيت الزيتون: فوائد مذهلة للقلب عند تناوله باعتدال

دراسة حديثة تكشف أن أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة لأمراض القلب. يتناول التفاصيل العلمية حول الدهون الأحادية والمركبات النباتية مثل الأوليوكانثال، ويشرح الفرق بين الزيت البكر الممتاز والمكرر، مع توصيات خبراء الصحة للاستخدام الأمثل.

تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة ب أمراض القلب ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية ل أمراض القلب .

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه الكمية لديهم معدلات وفيات مبكرة أقل بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأسباب أخرى، مقارنةً بمن لا يتناولونه أو يتناولونه نادرًا. زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، خاصة حمض الأوليك، which helps lower LDL cholesterol and raise HDL. كما يحتوي على مركبات نباتية مثل الأوليوكانثال، which has anti-inflammatory and antioxidant properties similar to ibuprofen.

تعمل هذه المركبات مع فيتامين E على حماية دهون الدم من الأكسدة، ومنع أكسدة LDL، وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية عبر زيادة توافر أكسيد النيتريك. يستخرج زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون المزروعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ آلاف السنين، مع إسبانيا كأكبر منتج. زيت الزيتون البكر الممتاز ينتج عبر عصر بارد دون تكرير، مما يحافظ على أعلى تركيزات من مضادات الأكسدة والبوليفينولات. على النقيض، الزيوت المكررة أو الخفيفة تخضع للتكرير والتبييض وتمزج بكميات قليلة من الزيت البكر.

توصي منظمات الصحة بتناول 1.5 إلى ملعقتين كبيرتين يوميًا لتحقيق أقصى فوائد للقلب، شرط استخدامه بديلاً للدهون المشبعة مثل الزبدة، وليس كإضافة سعرات حرارية إلى نظام غذائي غير صحي. يمكن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز في تتبيل السلطات أو بديلاً للزبدة على الخبز أو في البطاطس المهروسة، بينما قد يكون بديلاً صحياً للطهي. على الرغم من الفوائد، يجب الاعتدال في الاستهلاك.

الإفراط في تناول الملح أو السكريات يرتبط بمخاطر قلبية وكبدية، لذا يجب توازن النظام الغذائي مع ممارسة الرياضة وتجنب العادات الضارة





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